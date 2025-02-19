支持罷免店家屢遭查水表 簡舒培批北市府成國民黨附隨組織

簡舒培整理台北市罷免友善店家、團體遭查水表狀況。（簡舒培提供）

2025/02/19 20:29

〔記者甘孟霖／台北報導〕全台大罷免如火如荼進行，許多店家也投入收取意向書，不過台北市卻有許多罷免連署友善團體、店家遭到「熱心民眾檢舉」，台北市政府卻接連指派局處突襲稽查。民進黨台北市議員簡舒培批評，市長蔣萬安不處理惡意檢舉，市府宛若藍營附隨組織。

而參與店家「左轉有書」也批評這宛若戒嚴時期「查水表」行動，並將於明（20日）下午兩點召開記者會說明。

請繼續往下閱讀...

簡舒培於臉書貼文指出，罷免是人民的權利，無論支持或反對，對任何表態者都必須尊重；然而，近期卻有多個支持罷免的店家無端遭檢舉，從商業處、勞動局、衛生局、消防局、都發局、建管處、新建工程處、環保局、警察局等，幾乎所有局處都接到這些明顯惡意的罐頭檢舉，但將萬安不處理罐頭式惡意檢舉，難道北市府是國民黨的附屬組織？

她指出，近日支持罷免藍委的店家與民間團體屢遭檢舉，調集相關檢舉資料後，發現這些檢舉全都是從1999或市長信箱而來，宣稱店家多處違規，但細看理由卻千篇一律，甚至有些根本就是複製貼上加幾筆。

簡舒培批評，面對這樣明顯惡意的檢舉，蔣萬安竟然睜眼說瞎話喊「不實指控給予譴責」，各局處也發新聞稿幫忙洗地，如果蔣真的覺得依法行事，對於這些惡意的罐頭投訴來源，難道不該處理一下，證明自己的中立與清白？還是真的打從心裡覺得都是巧合，台北市這麼多店家，最近剛好都是松山區、信義區、中山區、大安區的店家被檢舉多項違規，又都是表態支持罷免藍委的店家？

她說，台北市屬於市民，而不是蔣萬安或是國民黨的，放任這些惡意檢舉妨害市民的表態自由，讓市政府變成國民黨的附隨組織，更讓公務員為了藍營政治利益疲於奔命，甚至有公務員私下抱怨因惡意投訴忙得焦頭爛額，希望「趕快把他們罷免掉」。為此她也質疑，蔣這麼勤勞的查水表，是跟藍委們有仇？

「左轉有書」指出，2月18日包含左轉有書、辜寬敏基金會、陳文成基金會以及台灣公民人權聯盟，因為同時受到民眾檢舉，而遭到台北市政府多個局處稽查。因此，4個團體明下午將聯合民進黨北市議員林亮君召開記者會，對於市府刻意透過行政手段刁難公民行動提出譴責，要求民選的台北市長蔣萬安，不要帶頭妨礙公民權利的行使。

記者會將公布「常見查水表7大樣態」，醒各地支持罷免的團體、店家，接下來藍營執政縣市，將系統性實行過去獨裁政權的「查水表」方式干擾罷免。民間社團未來也將提供法律服務協助，面對行政干擾手段時維護自身權益；與會團體也強調，公民自主的行動不會因此退縮，每一道阻攔都是在為罷免行動增添柴火。

簡舒培整理台北市罷免友善店家、團體遭查水表狀況。（簡舒培提供）

民進黨台北市議員簡舒培批評，台北市長蔣萬安不處理惡意檢舉，市府宛若藍營附隨組織。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法