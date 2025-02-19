否認索資獲標案 陳重文：索資的是公開資料、未施壓公務員

國民黨台北市議員陳重文。（資料照）

2025/02/19 11:24

〔記者蔡思培／台北報導〕國民黨北市議員陳重文涉台智光弊案，去年底遭判刑，本報追查發現陳重文疑利用職權索資、施壓公務員，其成立處理環保堆肥、廚餘等業務的「立展農業科技公司」3年共承接台北市政府5筆標案，金額達3060萬餘元。不過陳重文今否認，並指議員索資目的是質詢所用，並無秘密，也沒有索資就得標的狀況，也沒有施壓公務員。

陳重文今接受媒體聯訪解釋，他在去年10月1日交保，立展經營權早就有新經營團隊進駐，決策、經營方向他都未參與。他也有詢問內湖標案如何取得，標案為勞務委外，是撿拾廚餘垃圾、沒人要做的標案。且2014年立展就得標，由於是辛苦標案，無立展以外的人投標，是依採購法得標，並非靠議員索資得標。

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陳重文強調，索資是民代質詢，勞務委外只是勞動工作，與索資數量、標案無關。他也提到，他被搜索時包含辦公室、住家、立展等資料都被搜索，要用他的名義才能要回被扣押證物，他是全部都要回，並非只針對立展要回。他強調會認真配合司法調查，也希望司法還他清白。他強調，現在與立展沒有任何掛名。

對於遭指透過索資取得標案，陳重文解釋，若索資就會得標，每個議員就都靠索資得標，索取的資料都是公開資料，議員索資目的是質詢所用，並無秘密、有不可告人處，也沒有索資就得標的問題，監督市府是議員權益，他的索資也與得到的標案無關。他也否認有與公務員接觸，也沒有施壓公務員。

對於被指可能會循傅崐萁模式找妻子參選下屆議員，陳重文則指，交保後就認真地方服務、問政，彌補收押期間對選民的虧欠，目前依地方選民服務、市政建設為最大方向，離選舉還有很長時間，沒有考慮選舉的事。

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