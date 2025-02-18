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    加拿大參議員麥唐諾率團訪台 林佳龍：感謝加國長期為台發聲

    外交部長林佳龍（右）17日晚間款宴「加台國會議員友好協會」共同主席參議員麥唐諾（左）率領的跨黨派國會議員訪團，雙方就台加未來合作議題深入交流。（圖擷取自林佳龍臉書）

    外交部長林佳龍（右）17日晚間款宴「加台國會議員友好協會」共同主席參議員麥唐諾（左）率領的跨黨派國會議員訪團，雙方就台加未來合作議題深入交流。（圖擷取自林佳龍臉書）

    2025/02/18 19:59

    〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍昨（17）日晚間款宴「加台國會議員友好協會」共同主席參議員麥唐諾（Michael MacDonald）率領的跨黨派國會議員訪團，雙方就台加未來合作議題深入交流。林佳龍對加拿大長期以來堅定為台灣發聲、強調台海和平穩定的重要性，並以實際行動展現維護區域安全與國際秩序的決心，表達誠摯感謝。

    林佳龍特別感謝麥唐諾多次透過發言、提問、致函、參與連署及社群媒體發聲等方式，為台灣仗義執言，並推動「加台關係架構法案」，促進雙邊在公共衛生、科技、原住民事務及數位治理等領域的合作。此外，近兩年來，加拿大軍艦已6度通過台灣海峽，捍衛台海的自由航行權，實踐自由開放的印太戰略。

    林佳龍表示，他向麥唐諾說明，外交部正積極推動「總合外交」政策，期盼台加攜手合作，為印太區域的和平與發展作出更大貢獻。

    林佳龍也強調，今年加拿大擔任G7輪值主席，肩負維護國際秩序的關鍵角色，台灣期待全球民主夥伴團結一致，共同守護台海和平，確保印太區域的穩定與繁榮。

    林佳龍指出，在經貿領域，台加已簽署「投資促進及保障協議」（FIPA）及「科技及創新合作協議」，奠定產業合作的基礎，並期待加拿大支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），進一步深化雙邊經濟夥伴關係，攜手打造具韌性與可信賴的非紅供應鏈。

    最後，林佳龍也強調，台灣與加拿大共享自由、民主、人權與法治的價值關，台灣珍惜雙方深厚的友誼，期待未來持續在更多領域攜手合作，推動區域和平與全球繁榮。

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