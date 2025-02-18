「罷免陳玉珍」還差400份 收件到明天17:00

「罷免陳玉珍」尚差400份達成第一階段。圖為民眾手舉標語，表達對陳玉珍的不滿。（記者陳奕劭攝）

2025/02/18 17:44

〔記者陳奕劭／新北報導〕各地公民團體推動罷免立法委員，離島金門縣「珍礙金門」民團發起罷免國民黨籍立委陳玉珍，罷團發言人許祐嘉今天（18日）說，總部陸續有提議書進來，統計到昨天，距離第一階段的提議書達標仍不足400份，為了趕在新制選罷法實施前送件，明天下午5點截止收件，呼籲支持罷免陳玉珍的金門鄉親把握時間行使公民權利。

許祐嘉說，總部陸續收到提議書，但統計到17日，距離第一階段提議書達標仍不足400份，現在十萬火急，需更多罷免提議書馳援，提醒尚未遞件者，最晚明天下午5點前親送到「台灣公民人權辦公室」（台北市大安區信義路4段61號5樓），團隊會以最快速度造冊，力拚新制選罷法實施前送件。

請繼續往下閱讀...

「珍礙金門」罷團說，陳玉珍在立法院粗暴的問政風格，造成外界對金門人衍生負面印象，但她仍我行我素，一心只想隔開台灣本島與金門的距離、想把金門靠近她的「祖國大陸」，公民團體因為害怕被中共的紅潮淹沒，所以站出來力挽狂瀾。

陳玉珍17日反擊說，金門鄉親的眼睛是雪亮的，知道她為金門爭取增加61億元的財政收入、推動離島建設條例等，都對金門的發展有利。金門距離中國很近，金門的發展一定與中國有關，希望爭取多一些中國觀光客到金門，多一些金門高粱酒銷往中國，這是走在正確的道路上。

罷免團隊「珍礙金門」指出，現在十萬火急，距離第一階段提議書達標尚差400份。圖為中永和罷免團體與金門罷團合開連署站情形。（記者陳奕劭攝）

「罷免陳玉珍」尚差400份達成第一階段。圖為民眾手舉標語，表達對陳玉珍的不滿。（記者陳奕劭攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法