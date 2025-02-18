揭罷免陳玉珍5大理由！陳時奮：就算功虧一簣也值得

金門民團「珍礙金門」發起下架藍委陳玉珍。（資料照）

2025/02/18 20:43

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，金門民團「珍礙金門」也發起下架藍委陳玉珍，目前正在積極衝連署份數，力拚明天（19日）下午5點截止收件前達到第1階段門檻。旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）站出來催連署，直言陳玉珍是最該被罷免的一席立委，如果陳玉珍能成功被下架，將是金門人最大的民主成就。

陳時奮今天在臉書發文，「大罷免正熱烈進行中，通過第1階段連署送件的國民黨立委共有34名，但沒有金門選出的陳玉珍。在本屆立委當中，最應被罷免的前3名絕對有陳玉珍。陳玉珍是連任一屆的立委，來自藍營鐵板選區金門。雖然陳玉珍在立法院的表現惡行惡狀，但不怕落選，更不用擔心會被罷免。」

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他接著說：「陳玉珍在立法院的惡行，雖不到罄竹難書的地步，但也有一長串。陳玉珍堪稱立法院最該被罷免的一席，理由有5。首先是說謊作秀，大約6年前，立法院爆發肢體擠壓，陳玉珍宣稱手被門夾到，佯裝重傷被送到醫院，在病床躺了2天，還使用氧氣罩。為了作秀，陳玉珍謊稱受重傷，濫用醫療資源作秀，因而得到『夾手珍』的封號。」

「第2個是暴力傾向，陳玉珍的身材壯碩，每當國民黨團發出甲級動員令，她就會勁裝打扮，全身武裝，一副要打架的樣子，受害者包括林月琴、吳沛憶、黃捷等人。因為陳玉珍的暴力傾向，她還有『金門坦克』的稱號。第3個是身體侵犯，陳玉珍毫無肢體尊重的觀念，侵犯他人的身體毫無顧忌，而且男女不拘，例如陳玉珍曾強行抱走吳思瑤，把手放進林昶佐褲襠邊的口袋，還從背後緊抱蔣萬安，遲遲不放手。」

「第4個是濫權失職，陳玉珍已經連任一屆，但未曾提過福國利民的法案，本屆立委開議後，陳玉珍提案刪除文化部的預算，還把藝文工作者當乞丐，要他們『丟掉要飯的那隻碗』。第5個是國家忠誠，陳玉珍頻繁往返金門與廈門之間，最嚴重的是，陳玉珍曾公開承認她的中央政府在北京，陳玉珍的國家忠誠經不起檢驗。任何立委犯了上述5大罪狀，就算沒被罷免，至少連任無望，然而陳玉珍可以高枕無憂，原因在金門特殊的選民結構。」

陳時奮繼續分析為何陳玉珍面對罷免還一副高枕無憂的姿態，「在本屆的立委選舉，金門有三位候選人，陳玉珍的得票率是65.28%，票數28846。其他兩位候選人的得票率是34.72%的選票，只有15345票。在金門設籍的公民總數是124669。換言之，本屆立委的投票率只有35.45%。原因是金門人大量外移，返鄉投票又不方便，很多人就放棄了投票權。」

「根據選罷法的規定，罷免通過的最低門檻是25%的公民數。若要罷免陳玉珍，至少要有31167張同意票，比其他兩位候選人的落選票數高出15822票。就算這些不支持陳玉珍的選民都贊成罷免，陳玉珍還是高枕無憂，何況這些選民未必出來投票。就算他們出來投票，也未必贊成罷免陳玉珍。罷免陳玉珍的希望只能靠出外的金門人，不辭辛苦返鄉投下罷免的贊成票。問題是，金門與台灣的每日航空載運量大約5000人。如果要動員兩萬人返鄉投票，平均每個人要請假5天。」

陳時奮最後表示，「陳玉珍是最應該被罷免的立委，卻也是最不可能被罷免的立委。這個事實讓我們感到心酸，更為那群收集連署書的公民團體感到不捨。他們發動罷免陳玉珍到底有何意義呢？公職人員的罷免要經過3道程序。雖然成功罷免陳玉珍的可能性低，但前2道程序通過的可能性不是沒有，而且都有很大的意義。」

「第1階段提議通過，可以讓陳玉珍感受到選民的不滿；第2階段連署通過，陳玉珍續任的正當性會降低，因為連署人數直逼她的當選票數的一半。陳玉珍的罷免案若如願成案，可以拜託航空公司加派班機，方便金門人返鄉投票，創造前所未有的民主奇蹟，若陳玉珍能被成功罷免，這將是金門人最大的民主成就。每一個返鄉投票的金門人都會有一個動人的故事和後代子孫分享。就算最後的罷免功虧一簣，至少也要讓陳玉珍嚇出一身冷汗，從此不再惡奴欺主。這是給陳玉珍補上的民主課，更是發動罷免陳玉珍最大的意義。」

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