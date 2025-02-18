劉彥澧請假打德州撲克 台中市議會民進黨團批「無心市政就請辭」

民進黨團批台中市公安不斷，研考會主委劉彥澧請假去德州撲克比賽。（記者蘇金鳳攝）

2025/02/18 12:40

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市研考會主委劉彥澧被爆出「上班日」跑去參加德州撲克比賽，台中市議會民進黨團今天痛批，台中市頻頻發生重大工安事故，負責研考的劉彥澧卻未將重心在市政，去參加德州撲克比賽，而且不只一次，要求市長盧秀燕說清楚是否知情、是否支持？如果劉彥澧還要繼續請假參加、輕忽市政，乾脆「請辭、專心去打牌」。

時事評論員溫朗東昨晚爆料，貼出劉彥澧打牌的照片，指稱是在上班時間去打德州撲克。劉彥澧今天解釋，德州撲克是國際體育總會認證的運動「競技」，不希望因為他個人因素導致撲克競技被污名化。

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台中市議會民進黨團總召王立任痛批，13日台中市新光三越百貨發生氣爆造成重大傷亡，至今氣爆原因仍不明，台中市都發局事後稽查6家百貨賣場竟有5家不合格，還有一家有瓦斯外洩危機，顯見市府長期監管不力，安檢漏洞百出，劉彥澧身為研考會主委，「上班日」跑打德州撲克，研考會執掌市府的業務考核，是比賽重要還是市政重要？如果還要繼續請假打牌，建議劉彥澧辭主委，把位置讓給想要做事的人。

民進黨團兩位副總召張家銨、張芬郁及市議員陳雅惠都表示，劉彥澧的爭議點不是只有一項，過去行政不中立、操作網軍，負責1999話務中心及民眾陳情案件卻放下市政請假比賽，責任心何在？

張家銨表示，台中市工安事故頻傳，之前有全聯大火，現今新光三越案，非常重大事件來處理，比賽重於市政嗎？她強調，不能只說德州撲克是合法，無法做好主委，就請辭吧，「不要占著茅坑不拉屎」。

張芬郁更嘲諷，劉彥澧在研考會一直為盧秀燕做高民調，請他跟妻子徐巧芯擔任「化妝師」之前，先好好把夫妻倆的形象打點好，更批市府近來工安不斷，跨年還發生煙火燙傷小女孩，市府螺絲根本是鬆掉了。

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