傅崐萁「送」競選小物爭議燒至多名藍委 簡舒培向監察院檢舉

民進黨籍北市議員簡舒培今天針對立法院國民黨團總召傅崐萁「送」一萬份競選小物修容組爭議，向監察院檢舉。 （圖擷自簡舒培臉書）

2025/02/14 15:34

〔記者蔡思培／台北報導〕國民黨籍台北市議員鍾小平日前稱，去年立委選前曾獲立法院國民黨團總召傅崐萁「送」一萬份競選小物修容組，爭議也燒到其他國民黨立委。民進黨籍北市議員簡舒培懷疑其中可能牽涉賄選、假帳、政治獻金違規等罪嫌，今天向監察院具名檢舉，要求查明傅崐萁所涉違法失職情形。

簡舒培今在臉書發文指，2024立委選舉時國民黨候選人不約而同「團購」傅崐萁提供的修容組、環保袋、帽子當競選小物，沒想到鍾小平說溜嘴，指傅崐萁給他的一萬份修容組是「送的」，可能違反政治獻金法規定。她今天向監察院具名檢舉，請監察院查明傅崐萁所涉違法失職情形。

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簡舒培指，選舉期間立委呂玉玲就曾被指控提供超過30元的修容組涉及賄選，當時呂玉玲出示發票稱總共287300元，每個修容組約28.7塊，但實際成本尚待釐清。她也質疑全台近20位國民黨立委候選人竟都找花蓮的「戰天下」給付修容組，且數量、金額都相同，實在不合情理。

簡舒培質疑傅崐萁為何要透過戰天下捐贈競選小物，是否涉及賄選？戰天下負責人蘇意舜曾擔任傅崐萁的花蓮縣政府觀光處處長，因違法遭監察院彈劾下台後，蘇開的旅行社承接眾多花蓮縣政府標案，多次與傅崐萁共同出席活動並合照，顯見合作關係緊密。

簡舒培也指，去年1月有報導指，傅崐萁「檯面下更早已主動接洽近40位區域立委『團購』競選小物，這一連串動作，也被黨內解讀為後續立法院正、副院長選舉提前蓄積量能。」她提到，若藍委免費拿到傅崐萁送的競選小物還被收買，導致雖然傅崐萁沒當上立法院長，卻在同額競選下兩次讓他擔任立法院黨團總召，並獲得掌控立院的實質影響力，傅崐萁就涉犯刑法第144條賄賂有投票權人罪。

簡舒培懷疑同時也關心傅崐萁競選小物的金流是否來自中國，類似的修容組在淘寶網上隨處可見，但傅崐萁與蘇意舜至今都沒有說明，到底這些產品是台灣製造，或是中國生產，若是中國提供，就已違反政治獻金法。

她提到，若競選小物來自中國問題更嚴重，傅崐萁自擔任花蓮縣長以來，就與中方過從甚密，去年4月27日赴中會見中國政協主席王滬寧後，就仗著黨團總召身分，在立法院內聯合民眾黨推動多項爭議法案及大幅刪凍國家預算、架空大法官，簡舒培指，此舉讓輿論懷疑，傅崐萁受中國指導刻意搞亂台灣政局。

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