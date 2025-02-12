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    邁向農工科技大縣！ 翁章梁率團赴德國、荷蘭取經

    嘉義縣長翁章梁率團前往荷蘭台商企業研揚科技交流。（圖由嘉義縣政府提供）

    嘉義縣長翁章梁率團前往荷蘭台商企業研揚科技交流。（圖由嘉義縣政府提供）

    2025/02/12 13:42

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣長翁章梁率團參加在德國杜塞道夫舉行的2025年第52屆國際海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展，順道前往德國、荷蘭取經，首站參訪台商企業研揚科技和技嘉科技位於荷蘭的分公司，了解台企的全球布局與智慧製造技術，期待透過深度交流，讓嘉義縣轉型升級更有前瞻性，加速邁向農工科技大縣。

    2025年第52屆國際海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展（XPONENTIAL），2月18日至20日將在德國杜塞道夫會展中心舉行，亞洲無人機AI創新應用研發中心多家業者也組團參展，翁章梁2月9日也率縣府團隊前往德國及荷蘭展開拜會、取經行程。

    翁章梁一行人抵達荷蘭後，即前往拜會研揚科技和技嘉科技，縣府經濟發展處表示，荷蘭位於歐洲中心地帶，交通網絡四通八達，以友善投資環境聞名，長期吸引全球企業與台商進駐，特別是在愛茵荷芬高科技園區，這裡被譽為「歐洲矽谷」，有完善的高科技生態系統，聚集世界級研發機構與科技企業。

    翁章梁指出，荷蘭因為創新研發環境、完善的市場機制及高度國際化的營運模式，吸引大量台商企業落地，而嘉義縣位於台灣半導體AI產業廊帶上，近年來積極發展智慧製造、智慧農業及新興科技產業，無人機國家隊更落腳嘉義，讓嘉義縣轉型升級為「農工科技大縣」。

    經發處強調，這次交流為縣內產業發展與國際市場接軌奠定基礎，縣府將持續打造更完善的投資環境，吸引智慧製造技術和創新應用企業進駐，加速科技競爭力，打造國際級產業生態系統，邁向台灣科技產業新門戶。

    嘉義縣長翁章梁（左二）到荷蘭台商企業研揚科技拜會。（圖由嘉義縣政府提供）

    嘉義縣長翁章梁（左二）到荷蘭台商企業研揚科技拜會。（圖由嘉義縣政府提供）

    翁章梁到台商研揚科技荷蘭分公司取經。（圖由嘉義縣政府提供）

    翁章梁到台商研揚科技荷蘭分公司取經。（圖由嘉義縣政府提供）

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