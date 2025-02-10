「罷免缺衣不可」衝出4600份 陳世雄：投給謝衣鳯民眾「覺醒了」

陳世雄（中間戴帽者）領軍的罷免團體，第一階段交出4600多份連署書。（資料照，記者顏宏駿攝）

2025/02/10 13:19

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣公民團體「罷免缺衣不可」針對國民黨彰化縣第三選區立委謝衣鳯進行連署罷免，第1階段門檻為2700份連署，在最後截止日共衝出4600份，比預期高出不少，接下來將徵召更多志工及連署書收集站點，展開第2階段罷免行動。

罷免團體領銜人陳世雄說，他們趕上大罷免潮的「末班車」，即年假前2天才展開，今年年假長達9天，沒有太多媒體加持，加上謝家在地方的勢力龐大，「一切都是靜悄悄」，成員一度認為難以達標，但很多志工們犧牲年假，頂著寒風到街頭設攤、舉牌，忍受別人的冷嘲熱諷，仍不畏艱難，結果在「溪州夜市禁設攤」事件爆發，引發更多人憤慨，最後階段不斷有新志工的加入，最後終在半個月內衝出4600份達標。

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陳世雄表示，前來連署者不分藍綠也不分年齡，他透露，有不少連署人過去是投給謝衣鳯，但這次都「覺醒了」，因為國民黨立委在國會表現荒腔走板，引起眾怒，才引爆地方的罷免怒火。

他說，彰化縣第三選區是傳統的農業鄉鎮，人際關係緊密是地方選舉的特色，大罷免潮在六都熱鬧滾滾，但鄉下地方反應較溫吞，後來轉趨熱絡的主要原因是「選民自覺」，以往選民視「罷免」是「負面動員」，對被罷者「不好意思」，但後來大家覺醒，「罷免是人民的權利」，這跟投票一樣的意思，等於是對選舉制度的補救，國民黨的立委既然被「傅崐萁們」拖著走，只有罷免才能告訴藍委，你們錯了，這不是「報復」或「冤冤相報何時了」，而是「救國家」、「救台灣」。

陳世雄指出，接下來要展開第2階段連署，這是一場運動，罷免要在選區內遍地開花，任務非常艱鉅，他們急徵志工和連署站，連署站將在北斗、溪州、埤頭、溪湖、埔鹽、埔心、二林、芳苑、竹塘、大城等鄉鎮設點。

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