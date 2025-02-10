賴總統監誓 考試院長周弘憲、政委馬永成宣誓就職

總統賴清德今天主持「第14屆考試院院長、副院長、考試委員、新任行政院政務人員及駐外大使宣誓典禮」，考試院長周弘憲、行政院政務委員馬永成、勞動部長洪申翰等人完成宣誓。（總統府提供）

2025/02/10 13:05

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今天主持「第14屆考試院院長、副院長、考試委員、新任行政院政務人員及駐外大使宣誓典禮」，考試院長周弘憲、行政院政務委員馬永成、勞動部長洪申翰以及國防部軍備副部長鍾樹明、駐荷蘭特任大使田中光、駐越南特任大使劉世忠等人完成宣誓。

宣誓儀式開始後，總統就監誓人位置，隨後司儀唱名宣誓人，宣誓人由考試院長周弘憲帶領宣讀誓詞；宣誓後，總統逐一向宣誓人致意，儀式簡單隆重。副總統蕭美琴、行政院院長卓榮泰、監察院副院長李鴻鈞及總統府秘書長潘孟安等均在場觀禮。

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宣誓人員尚包括：考試院副院長許舒翔、行政院政務委員馬永成、勞動部長洪申翰、考試院考試委員邱文彥、鄧家基、王秀紅、呂秋慧、黃東益、伊萬‧納威Iwan Nawi、國防部軍備副部長鍾樹明、駐荷蘭特任大使田中光、駐越南特任大使劉世忠、經濟部政務次長江文若、勞動部政務次長李健鴻、公平交易委員會副主任委員陳志民、核能安全委員會主任委員陳明真、國防部全民防衛動員署署長李定中、公平交易委員會專任委員林慶堂、駐波蘭大使劉永健、駐希臘大使何震寰及駐墨西哥大使李岳融。

總統賴清德今天主持「第14屆考試院院長、副院長、考試委員、新任行政院政務人員及駐外大使宣誓典禮」，考試院長周弘憲、行政院政務委員馬永成、勞動部長洪申翰等人完成宣誓。（總統府提供）

宣誓人由考試院長周弘憲帶領宣讀誓詞。（總統府提供）

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