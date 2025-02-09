中華大陳鄉親來台70週年 宋楚瑜盼推動兩岸和平共榮

親民黨主席宋楚瑜（左）出席中華大陳活動。（記者羅國嘉攝）

2025/02/09 21:52

〔記者羅國嘉／新北報導〕中華大陳同鄉會今（9）日在板橋果菜市場，舉辦「大陳鄉親來台70週年渡台廟宇神尊祈福聯誼活動暨平安餐會」，親民黨主席宋楚瑜致詞時表示，大陳人是一群頂天立地、充滿自信與堅韌的人。未來要繼續努力，推動兩岸和平，讓每個人都能在這片土地上享受幸福、美好的生活。

今日活動出席名單包含行政院陸委會副主委梁文傑、親民黨主席宋楚瑜、國民黨組發會社會部主任水雲翔、新北市長侯友宜、新北市副市長劉和然、立委羅智強、洪孟楷、林德福、葉元之及民眾黨立委李貞秀等多位政治人物。

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宋楚瑜指出，看到這麼多鄉親聚集一堂，參加這場盛大的紀念活動，讓他十分感動。這是一個意義非凡的日子，因為在此共同回顧大陳鄉親來台70年的歷程。大陳鄉親不但適應並融入台灣的自由民主社會，還孕育了許多人才，包括交通部前部長、優秀的企業家和學者，這些成就展現了大陳鄉親在各行各業中的卓越表現。

宋楚瑜分享他和大陳鄉親之間也有著深厚的淵源。並指70年前，台灣與美國簽訂《中美共同防禦條約》，當時為了確保台灣安全，包括2萬8千名大陳鄉親在內的20多萬軍民從福建沿海撤退到台灣。他父親當時在國防部第四廳擔任廳長，負責安置這批來台軍民。因此非常感謝並敬佩，才有現今的幸福生活。

宋楚瑜表示，大陳人是一群頂天立地、充滿自信與堅韌的人。70年的歲月告訴大家，無論歷經多少挑戰，始終應珍惜得來不易的自由與民主。未來要繼續努力，推動兩岸和平，讓每個人都能在這片土地上享受幸福、美好的生活。

親民黨主席宋楚瑜致詞時表示，大陳人是一群頂天立地、充滿自信與堅韌的人。未來要繼續努力，推動兩岸和平。（記者羅國嘉攝）

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