藍控賴清德邀5院院長「鴻門宴」 黨政人士：要對韓國瑜有信心

總統賴清德明天週一將召集五院院長會商國政，這是賴總統首度發動院際會商。（總統府提供）

2025/02/09 20:24

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德明天週一將依據憲法第44條賦予職權，召集五院院長在總統府會商國政，被在野黨批評是「鴻門宴」、質疑要讓立法院長韓國瑜「穿小鞋」，主張應與朝野政黨領袖對話。黨政人士表示，總統的目的是竭盡所能團結五院之間相互尊重與合作，盼朝野對此不設任何成見與前提，也要對韓國瑜有信心，相信韓國瑜能夠發揮智慧，透過院際間開展對話，讓朝野團結合作，為台灣的未來打拚。

東海大學政治系教授暨系主任張峻豪指出，以憲法44條本文與後續憲法變遷過程來說，總統不只是站在五院之上的制高點，也在實際政治運作中扮演某種角色，可見總統此次召集會商，不僅是要調和五院之間的紛爭，也是代表執政黨站上第一線，展現負責任態度，相較先前外傳的「不公佈法律、解散國會」等方法，總統也採取相對和緩的做法，相當程度是向在野黨釋出善意，就這部分也值得肯定。

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張峻豪也認為在野黨說法有矛盾，他分析，院際調解權是要解決憲法權力機關，或院與院間相關權利行使遇到的問題，如果涉及個人或政黨，恐有點損及憲法的高度；第二，總統任命各院院長，是行使憲法賦予的任命權，不是總統任命就代表那個院具有政黨色彩，更不代表是朝野惡鬥或執政黨整碗拿走，若在野黨面對國政會商，陷入「以一院對四院」的觀點，代表已經限縮談話協商空間。

東吳大學法律系教授胡博硯認為，總統召集五院國政會商是「正面發展的第一步」。胡博硯表示，現行行政、立法間發生許多法律紛爭，相關爭議牽涉監察、司法部分，總統召集五院，讓各院院長與總統進行意見交換，值得肯定，這對各院院長也是憲法上的義務，照理來說都應該要出席。

對於在野黨批評該場會商恐成「鴻門宴」，主張不應召集五院，而應召開朝野政黨領袖峰會，胡博硯表示，考試、監察、立法，都是合議制機關，院長意見不代表全體委員意見，國政會商的功能是總統願意請大家一起來協商，院長可以把五院要討論的事情，帶回院裡面繼續討論，以立法院為例，就是「帶到立法院跟不同黨團進行討論」，總統召集國政會商，是很重要的一步。

黨政人士也重申，總統召集五院國政會商，目的是希望竭盡所能團結五院，盼五院相互尊重與合作，以國家與人民福祉為最大目標，共同因應國內外政經局勢挑戰，讓國家穩健前行；透過總統協調五院增進院際合作，盼朝野對此不設任何成見與前提，也要對韓國瑜有信心，相信韓國瑜能夠發揮智慧，透過院際間對話開展，讓朝野合作團結，為台灣未來打拚。

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