八炯、閩南狼挺罷免李彥秀 槓上藍營青年丁瑀

反共網紅八炯 、閩南狼，與反對罷免的國民黨支持者丁瑀（左白衣者）爆發口角衝突。（記者田裕華攝）

2025/02/09 20:12

〔記者林承鴻／台北報導〕罷免國民黨立委李彥秀的「港湖除銹」團隊、罷免廖先翔的「齊心斷翔」團隊今（9）日下午在台北市內湖區開設聯合連署站，反共網紅八炯、閩南狼及導演陳世杰、金鐘攝影周以文到場站台，表示會秉持剷除中共代理人的核心價值，捍衛台灣的民主與自由，積極參與罷免行動，同時也宣布罷免藍委紀錄片拍攝計劃已正式啟動。

下午4點，國民黨青年部副主任丁瑀突然現身，嗆聲「我就是正藍軍，絕對反共」，並送了印有中華民國國旗的濾掛咖啡包。八炯、閩南狼等人和丁瑀互槓，要他反攻大陸。八炯表示，他不是民進黨黨員，民進黨要不要台獨不干他的事，並指大家都是中華民國國民，國民黨應該先反共復國再說。

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八炯說，他在海外參加多場支持中華人民共和國國民反共的行動，沒有看過任何國民黨的黨員站出來支持，批評國民黨不反共，丟盡全中華民國的臉。閩南狼以台語對民眾喊話，絕對不要再被國民黨騙了，指現在的國民黨就是共產黨，罷免藍委一定要成功。

導演陳世杰表示，罷免國民黨立委的紀錄片拍攝計劃已正式啟動，國民黨刪公視預算不僅威脅影視產業的生存，更是對台灣民主自由的重大打擊。他說青天白日滿地紅是中華民國台灣的國旗，不要只有左上角的青天白日，也不要只有滿地紅，希望能大方在國際賽事和各種活動場合拿著完整國旗，可以坦然地說我們是台灣人。

台灣基進秘書長吳欣岱表示，今天是個很好的示範，中華民國派跟台獨份子都站在一起反共，批評國民黨若真的反共，為何要刪潛艦預算，為何要阻礙我國向美國購買武器。吳欣岱也質疑李彥秀為何要在美國買那麼多房產，更批評李彥秀在心不在港湖、人不在台灣，削弱台灣國防，吳表示，所有反共的人的共同目標就是要罷免這些出賣台灣安全、通敵賣台的立委。

反共網紅八炯（右）、閩南狼（左）。（記者田裕華攝）

台灣基進秘書長吳欣岱（右1）參與罷免行動。（記者田裕華攝）

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