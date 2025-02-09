藍營遭遇大罷免 朱立倫:台灣要和不要鬥

朱立倫喊話台灣要和不要鬥。（記者王榮祥攝）

2025/02/09 16:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨立委遭遇大罷免!主席朱立倫今表示，國民黨莫忘初衷、以民為本、以蒼生為念，對台灣來說以和為貴，台灣要和不要鬥，很可惜民進黨一直堅持鬥為最重要目標，預言大罷免將讓社會動盪不安。

朱立倫今下午由兼任國民黨高市黨部主委的立委柯志恩，陳菁徽、林倩綺、許宇甄等不分區立委陪同，出席高市黨部新春團拜。

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被問及對大罷免的看法，朱立倫強調國民黨以民為本、以蒼生為念，對台灣來說以和為貴，台灣要和不要鬥 ，很可惜民進黨一直堅持鬥為最重要目標，就是要鬥在野黨，造成社會混亂，竟然還推大罷免，會讓社會動盪不安。

他也再次喊話，希望賴清德總統用智慧化解爭議，明天邀請五院院長場合上 ，立法院長韓國瑜會明確表達希望大家團結和諧、不要變成鬥的社會，國民黨本就堅持這目標，對於民生法案更是重視。

朱立倫提及巴氏量表、公糧補助、健保點值、財劃法等，都是民生關心的法案，這會期更重要的是AI科技戰、貿易戰等，當全世界都在為AI科技戰、貿易戰打拚時，只有台灣在搞大罷免、搞政治，喊話一定要以民生為考量。

朱立倫抨擊民進黨一直以鬥在野黨為重要目標。（記者王榮祥攝）

朱立倫今南下高市黨部參加新春團拜。（記者王榮祥攝）

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