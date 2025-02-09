湖北抗日遺址入口「國民黨徽被拆」 網諷︰KMT被羞辱還趕著舔共

近期有民眾透露，中國湖北一處二戰抗日遺跡入口牌坊，「國民黨黨徽」被當地政府悄悄拆下，引發網友熱議。（圖擷取自@whyyoutouzhele 社群平台「X」，本報合成）

2025/02/09 16:39

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國國民黨在1949年不敵共產黨，因此率軍與大批家眷逃難到台灣，中國政權自此由共產黨掌控長達75年，期間國民黨曾在中國各地留下的歷史痕跡，也被共產黨不斷剷除、抹消相關存在。近期有民眾透露，湖北一處二戰抗日遺跡入口牌坊，「國民黨黨徽」被當地政府悄悄拆下，引發網友熱議。

今（9）日中午，長期爆料中國各項敏感時事的部落客「李老師不是你老師」分享一篇匿名網友投稿，內容提到位在中國湖北省宜昌市的石牌村，當地有一處紀念二戰期間中國國民黨領軍抗日的鄂西會戰（也稱︰石牌抗戰、石牌保衛戰）歷史遺址，該村的出入口石製牌坊上，還為此設置一個鑲嵌巨大又顯眼的「青天白日國民黨黨徽」。

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但近期有民眾發現，牌坊上的國民黨黨徽已遭整個拔下。照片曝光後，網友紛紛留言吐槽，「台灣親共的國民黨怎麼看？」、「國民黨直到今天都玩不過共產黨，可人家就是不長記性」、「魔共就這麼羞辱KMT，現在的台灣國民共產黨還上趕著舔呢」、「這邊消除國民黨歷史印記，那邊的國民黨卻在幻想第三次國共合作」、「國民黨白抗日了，不但被人摘了勝利的果實，還被人用武裝非法推翻了政權」。

也有網友針對中共「抹消歷史」的行徑表示，「共匪什麼歷史不敢篡改？」、「就幾年前的疫情歷史都隨意改了，何況80年前的事」、「打不過台灣就靠著拆國民黨黨徽來精神勝利了，阿Q共」、「現在中共已經開始怕一個國民黨黨徽了嗎，下一步是不是要把孫文從歷史書裡刪了啊？」、「這個青天白日徽是怎麼躲過文革的？如果文革都躲過了，卻沒有躲過習近平的『新時代』，說明這個時代還不如文革」。

此外，根據中國百度「石牌抗戰遺址」詞條指出，該地點屬於湖北省最高級別的「國家5A級旅遊景區」，但內文並未明顯提到「國民黨」，僅隱晦提到「國民政府」、「國民革命軍」幾字；其中一張舊資料照則顯示，國民黨黨徽有出現在當地紀念館建築上。另外，從中華民國陸軍官校畢業的秦大智上校，曾書寫一篇比中國百度還要詳細、長達22頁的《石牌保衛戰》歷史研究。

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