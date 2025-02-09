疑美是工作移美是生活！ 八炯爆李彥秀姻親背景與中共高層有關聯

八炯在社群平台揭露，李彥秀的姻親背景與中共高層有關聯，其丈夫的舅父是前中共全國政協副主席黃孟復，副國級領導人，與前總理李克強屬同級別。（翻攝自YouTube／攝徒日記Fun TV）

2025/02/09 17:02

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委李彥秀近日捲入美國房產爭議，而反共網紅八炯再度爆料，李彥秀的姻親背景與中共高層有關聯，其丈夫的舅父竟是前中共全國政協副主席黃孟復，副國級領導人級別的，與前總理李克強屬同級別。

八炯在Threads發文及YouTube影片中指出，如今美國國會已有24名議員提案，建議廢除「一中政策」，並恢復與台灣的正式邦交。然而，包括李彥秀在內的部分國民黨人士，卻對此持反對立場，令人質疑其政治態度。

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更具爭議的是，八炯在影片中直言：「她的疑美（質疑美國）是工作，移美（移居美國）是生活！」他表示，自己意外發現，這位國民黨立委的姻親家族背景，竟與中共副國級領導人有直接關聯。在這樣的國際局勢下，李彥秀的背景更引發外界高度關注。

八炯的貼文也援引《華盛頓郵報》報導，指在北京施壓下，國眾兩黨已出現削弱台灣國防預算的跡象，《經濟學人》則警示，中共正透過多種手段滲透台灣軍方。

八炯在影片中強調：「現在沒有藍綠的問題，現在藍綠應該是一起的，一起去戰紅！」他批評部分政治人物一面高喊「捍衛中華民國」，卻對中共威脅選擇性忽視，令人質疑其真實立場。

該貼文引發熱議，網友紛紛留言：「國共一家親 ，真不是隨便說說的」、「反美是工作，返美是生活」、「個人是覺得應該把在去美的台灣政治人物向美國檢舉是中國代理人」、「反正最在乎『中華民國』這四字的政黨都不要了，改成『台灣』有何不可」、「深藏不露的共匪」。

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