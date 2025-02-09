行政院東服中心催生花東環島電網串連計畫 執行長：並非酬庸單位

行政院東服中心催生花東環島電網串連計畫，期盼與蘇花安工程共構。（東服中心提供）

2025/02/09 15:12

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮電力仰賴西部供應，地震後電力東西線若受損極可能引起花蓮地區大停電，行政院東部聯合服務中心去年開始推動東部環島電網串連計畫，希望藉由蘇花安工程共構電力系統，讓台灣電力形成環島電網提高韌性。執行長洪宗楷說，這次立院刪減預算理由是職務酬庸，不過東服中心過去服務項目實在很多，像是環島電網串連就是攸關花蓮電力供應的重要建設。

從2001年開始台電推動第六輸變電計畫強化電力系統，但其中花蓮和工到鳳林345KV線路工程，因需要架空線13公里跨越太魯閣國家公園及原保地仍難以突破而「暫緩興建」。目前花蓮地區供電以新東西輸電線為主，由中部電廠各引一回線鐵塔共架輸送電力到花蓮鳳林超高壓變電所，把西部電力送到東部，東西線路全長約72.4公里。

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新東西線萬榮林道中斷於11公里處，若發生大地震造成新東西線鐵塔倒塌，機具器材進入搶修難上加難，極可能引起花蓮地區大停電，台電花東供電區簡報指出，另161kV楓港到大武到台東長距離傳輸，損失極大，花東轄區以新東西線為主的供電型態不易扭轉，需增設161kV和仁到立霧到花港線，或是楓港到台東線。

東服中心執行長洪宗楷說，馬英九時期行政院研考會特別針對各服務中心功能進行委外研究，裡頭很清楚的分析存在必要性，目前一年花3千多萬，有5個行政院服務中心在地方服務民眾，很有CP值的，一場演唱會、一場煙火秀就這些錢了。至於服務那些項目，實在很多，像是花東環島電網串連計畫，經東服中心主動居間協調及横向連繫，本月25日也將再開協調會。

洪宗楷說，地方要單獨辦理161kV和仁至立霧段特高壓管線工程幾乎不可行，不僅經費龐大且要循相關法令通過環評、原保地及地質探勘等；花蓮和仁至立霧段僅能採地下電纜且長度小於50公里；因蘇花安計畫即將推動，也成為催生花東環島電網串連計畫絕佳契機，和仁立霧段161kV特高壓管線電纜線路，可藉由蘇花安計畫共構在10公里的長隧道段內。

去年受到0403地震影響，砂卡礑溪輸水鋼管遭到土石破壞，目前立霧電廠機組已經停機，台電花東供電區簡報指出，立霧發電機組自0403地震後數年內恐無法發電，幾無能力再供電給蘇花安，爰須興建161kV和仁到立霧線方能對蘇花安供電；蘇花安預計2032年完工，與161kV和仁到立霧線案脣齒相依，環島電網終於可期。

行政院東部聯合服務中心預算遭立法院國民黨團提案刪除造成運作困難。 （記者王錦義攝）

行政院東部聯合服務中心預算遭立法院國民黨團提案刪除造成運作困難。 （記者王錦義攝）

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