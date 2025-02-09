曾掛國民黨參選如今支持罷免賴士葆 高揚凱：非藍綠對決而是世代交替

曾在2022年曾代表國民黨參選台北市大安文山區議員的高揚凱，今天下午現身公民團體活動支持罷免賴士葆。（記者蔡思培攝）

2025/02/09 15:38

〔記者蔡思培／台北報導〕罷免潮來臨，罷免台北市大安、文山區立委的公民團體今天下午進行街頭宣講，曾代表國民黨參加議員選舉的高揚凱也現身活動，他認為文山區罷免不是藍綠對決，而是世代交替進行。

高揚凱在2022年曾代表國民黨參選台北市大安文山區議員，最終獲得9081票，未能當選。高揚凱今天下午也現身罷免藍委團體在台北市客家文化主題公園舉辦的短講活動現場，支持罷免賴士葆。

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高揚凱坦言，家中父親很不諒解他支持罷免，現在在家都不敢聊政治。但他強調，文山區立委已20年未輪替，全台北市20年來只有文山區沒有換過任何立委，連黨內輪替都沒有，但表黨內鮮血無法注入，不論未來誰擔任立委都無所謂，文山區不是藍綠對決，而是世代交替進行。

高揚凱表示，有很多朋友擔憂他支持罷免報復，他認為不用多慮，最重要是文山區世代交替講了很久，很多社區長輩都認為國民黨內有人才，如台北市議員徐弘庭，但為何都沒有輪替，因為大家認為文山區很藍，交替也是白費力氣。但他認為直到這次罷免，明顯感覺到世代力量有在成行，與其等待機會不如創造機會。

罷免賴士葆的發起人林先生指出，大家都認為文山區偏藍，但近一個多月舉辦連署，仍有很多國民黨支持者簽署，目前罷免賴士葆已達第一階段門檻、明天將送件。團隊設定第二階段要有3萬份連署，團隊固定在景美、木柵捷運站辦連署，未來也會與大咖合作宣傳罷免。

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