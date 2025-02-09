為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    海巡提供線報破共諜有獎金 已有人領到

    海巡署與國安局建立國安案件通報機制，如因而破獲共諜案件，將頒發最高新台幣500萬元之破案獎金。（記者姚岳宏翻攝）

    海巡署與國安局建立國安案件通報機制，如因而破獲共諜案件，將頒發最高新台幣500萬元之破案獎金。（記者姚岳宏翻攝）

    2025/02/09 14:47

    〔記者姚岳宏／台北報導〕面對中國積極滲透情蒐、刺探我國家機密，為防範國安洩密情事發生，海巡署與國家安全局建立國安案件通報機制，如因而破獲共諜案件，國家安全局會頒發最高新台幣500萬元之破案獎金，日前即有海巡同仁主動提供線索，進而破獲共諜案，近日獲國安局頒發高額檢舉獎金，為國安及機密保護築起重要屏障。

    海巡署政風室表示，近年來境外敵對勢力不斷透過各種管道，企圖刺探及蒐集我國軍事或機密資料，從過往鎖定對象為有機會接觸機密之軍官，目前已轉為包括士官兵同為蒐集對象，如利用有債務壓力的士官兵吸收加入其組織，以協助刺探軍事或機密資料。

    由於海巡署職司海域執法、海岸巡護、查緝走私等工作，掌理許多機敏業務及關鍵基礎設施，攸關國家安全及民眾權益甚鉅；加上近來海巡署積極反制中國在台灣周邊海域之「灰色地帶襲擾」，同仁亦遭中國列為其積極吸收及刺探機密之對象。

    有鑑於此，海巡署除全面盤點及強化各項機密資料之安全防護，同時將相關公務機密資料防護及保密觀念不斷宣導同仁周知，並鼓勵同仁檢舉或提供中國不法滲透及刺探案件之線索，透過各項宣導及激勵措施，期有更多人願意提供犯罪資訊，共同維護社會秩序，有效降低國安及洩密風險。

    海巡署指出，面對境外勢力滲透吸收的嚴峻挑戰，需全民與國家攜手合作，海巡署除持續宣導教育同仁提高保防意識及自我警覺性，呼籲全民若發現任何疑似影響國家安全或洩密不法等異常情形，務請即時向司法或檢調單位通報，同時亦將持續與國安單位密切合作，共同打擊不法，堅守國家安全的第一線。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播