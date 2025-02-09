海巡提供線報破共諜有獎金 已有人領到

海巡署與國安局建立國安案件通報機制，如因而破獲共諜案件，將頒發最高新台幣500萬元之破案獎金。（記者姚岳宏翻攝）

2025/02/09 14:47

〔記者姚岳宏／台北報導〕面對中國積極滲透情蒐、刺探我國家機密，為防範國安洩密情事發生，海巡署與國家安全局建立國安案件通報機制，如因而破獲共諜案件，國家安全局會頒發最高新台幣500萬元之破案獎金，日前即有海巡同仁主動提供線索，進而破獲共諜案，近日獲國安局頒發高額檢舉獎金，為國安及機密保護築起重要屏障。

海巡署政風室表示，近年來境外敵對勢力不斷透過各種管道，企圖刺探及蒐集我國軍事或機密資料，從過往鎖定對象為有機會接觸機密之軍官，目前已轉為包括士官兵同為蒐集對象，如利用有債務壓力的士官兵吸收加入其組織，以協助刺探軍事或機密資料。

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由於海巡署職司海域執法、海岸巡護、查緝走私等工作，掌理許多機敏業務及關鍵基礎設施，攸關國家安全及民眾權益甚鉅；加上近來海巡署積極反制中國在台灣周邊海域之「灰色地帶襲擾」，同仁亦遭中國列為其積極吸收及刺探機密之對象。

有鑑於此，海巡署除全面盤點及強化各項機密資料之安全防護，同時將相關公務機密資料防護及保密觀念不斷宣導同仁周知，並鼓勵同仁檢舉或提供中國不法滲透及刺探案件之線索，透過各項宣導及激勵措施，期有更多人願意提供犯罪資訊，共同維護社會秩序，有效降低國安及洩密風險。

海巡署指出，面對境外勢力滲透吸收的嚴峻挑戰，需全民與國家攜手合作，海巡署除持續宣導教育同仁提高保防意識及自我警覺性，呼籲全民若發現任何疑似影響國家安全或洩密不法等異常情形，務請即時向司法或檢調單位通報，同時亦將持續與國安單位密切合作，共同打擊不法，堅守國家安全的第一線。

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