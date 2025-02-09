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    清泉崗女士官長殉職 賴清德今出席告別式

    清泉崗空軍基地。（資料照，記者張軒哲攝）

    清泉崗空軍基地。（資料照，記者張軒哲攝）

    2025/02/09 12:17

    〔記者許國楨／台中報導〕空軍清泉崗基地上月21日發生死亡意外，胡姓女士官長遭戰機發動機吸入，導致頭部嚴重受損，經搶救宣告不治，家屬除懇請軍方調查清楚，還原真相，今天也舉行告別式，總統賴清德一早出席捻香悼念致哀，轄區警方也派遣警力維安。

    上月21日上午一架經國號（IDF）戰機於降落後，在機庫堡進行關車前檢查時，41歲胡姓地勤女士官長被戰機發動機進氣口吸入，頭部重創而失去生命跡象，送童綜合醫院急救仍宣告不治，據了解，胡姓女士官長服役已17年，去年剛從內勤調至機械士，不料作業時發生意外，她卡在戰機進氣口，場面慘不忍睹。

    而該案經相驗，死因為顱骨遭銳器切削、大面積頭皮撕裂傷導致中樞神經損傷致死，後續將由檢察官持續調閱停機作業規定等相關證據，釐清此案是否有人為疏失；胡女哥哥透露，胡父早逝，母親辛苦撫養5名子女，其中4人選擇從軍，為國效力，如今母親得知么女不幸喪命，難以接受，懇請軍方調查清楚，還給家屬一個真相。

    立委黃健豪稍早也在臉書表示，春節前夕，胡姓士官長在空軍基地因意外殉職，她在軍中已服役超過17年，人生幾乎都奉獻給國家，一家人也幾乎都在軍隊中服役，發生這場意外除了震驚與傷心外，主要還是希望政府能夠儘速完成事件的調查。

    黃健豪說，今天總統親自出席，不僅是對家人的慰問，也是代表國家應該重視每一位軍人的生命，並督促各級單位究責及預防類似事故再發生，政府分工上，國防是總統的責任，總統有義務藉由他的權力，照顧好每一位國軍弟兄姐妹的生命安全與尊嚴。

    總統賴清德今早出席胡姓女士官長的告別式，警方在東大路維安。（擷自臉書社團「台中市西屯區大小事」）

    總統賴清德今早出席胡姓女士官長的告別式，警方在東大路維安。（擷自臉書社團「台中市西屯區大小事」）

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