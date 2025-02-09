罷免新北6藍委！葉元之一階已遞件 2/10其餘5人送中選會

罷免廖先翔志工團隊表示，自1月15日開始收件，經過26天的衝刺，團隊會在2月10日進行一階段送件，預計送出3000件連署書。（罷團「七星齊心斷翔」提供）

2025/02/09 12:11

〔記者董冠怡／新北報導〕全國大罷免潮如火如荼進行中，截至昨天，中央選舉委員會已收到各地33件立法委員罷免案，其中新北市部分包含國民黨籍板橋東區立委葉元之；罷團今天預告，2月10日（週一）下午2點將送出中和區張智倫、永和區林德福、大文山區羅明才、北海岸選區洪孟楷4案，下午4點七星選區廖先翔，若順利，新北市6名藍委罷免案第1階段提議書將全數遞交完成。

針對新北市6位國民黨立委發起罷免的民間團體分別為：鎖定罷免葉元之的「板橋大刪元」、罷免張智倫的「倫刪立舒」、罷免林德福的「無獻清林」、罷免羅明才的「拔羅波」、罷免廖先翔的「七星齊心斷翔」、罷免洪孟楷的「罷洪！！刻不容楷」。第1階段最低門檻分別為葉元之2332份、張智倫2877份、林德福2383份、羅明才2967份、廖先翔2652份、洪孟楷3877份。

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關於送件進度、接收份數和領銜人，罷免葉元之的提議書，2月3日遞交中選會，送件前已收1萬1088份，領銜人盾牌牙醫史書華；2月10日預計送件團體，罷免張智倫領銜人為藝術創作者Mini、罷免林德福領銜人為音樂人朱約信（豬頭皮），雙和送件前計收約1.3萬份。

罷免羅明才領銜人吳柏瑋，送件前已收6000份；罷免廖先翔領銜人陳正敬，送件前已收約8000份；罷免洪孟楷領銜人方柏翔，送件前已收近2萬份，但皆不會全送，僅略高最低門檻約1000份以內，並著手備戰第二階段，力拚原選區選舉人總數10％。

此外，也有人發起要罷免民進黨立委，罷免蘇巧慧的「新北大掃除」，領銜人譚鎮耀、罷免吳琪銘的也是「新北大掃除」，領銜人為李清祥；罷免板橋西區張宏陸的是「走投無陸」，領銜人徐偉豪；2月6日皆已送件。

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