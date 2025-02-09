吳春城聲明切割「壯世代」多說多錯？ 黃帝穎點出三大法律謬誤

黃帝穎指出，吳春城的聲明前後矛盾，明顯違反經驗法則，至少出現三大法律謬誤。（資料照）

2025/02/09 11:53

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委吳春城被質疑其家族及相關企業藉「壯世代」之名賺11億元，立院民進黨團質疑吳以政治權力謀取個人私利，台北地檢署已介入調查有無涉及貪瀆情形。吳春城7日發出3點聲明，強調有信心且願意接受檢驗，不過律師黃帝穎指出，吳春城的聲明前後矛盾，明顯違反經驗法則，至少出現三大法律謬誤。

黃帝穎指出，吳春城聲稱壯世代商標是4年前產物，標章專利已聲明放棄，而吳春城先切割家族企業，辯稱標案與其無關，卻又聲明放棄企業的「壯世代」商標，但商標是企業資產，並非吳春城個人財產，吳春城竟可決定放棄「企業商標」，與切割辯詞前後矛盾，此舉反而自證吳春城對「壯世代」商標資產及家族企業具「實質影響力」，更足以認定吳推動壯世代立法及凍結預算等職權行使，自始有「圖利犯意」。

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黃帝穎提到，吳春城切割「壯世代協會」、辯稱已辭去理事長，協會未來發展應與吳春城無關，要否投標也是協會「往後理事長」之決策，吳春城切割壯世代協會，又聲稱「協會未來不參與標案」，明顯違反經驗法則，反而凸顯吳對壯世代協會仍具「實質影響力」。

黃帝穎表示，吳春城聲明切割「壯世代公司」及「壯世代協會」，但聲明前後矛盾、違反經驗法則，且「公職人員利益衝突迴避法」明定配偶、二等親為迴避範圍。在法律上，吳春城對家族企業根本是切割無效。

黃帝穎強調，吳春城利用立委「壯世代」立法及預算凍結等職權行使，涉圖利吳春城配偶擔任負責人的壯世代公司及其子女（二等親內）相關業務，按貪污治罪條例「圖利罪」，可處5年以上徒刑。

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