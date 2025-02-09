防鍾小平來亂？藍青年軍備妥AB隊：罷免吳沛憶持續進行中

發起民進黨立委罷免吳沛憶、吳思瑤的「罷吳四騎士」今（9）日在立法院群賢樓前舉行記者會，左起：罷免吳思瑤召集人賴苡任、罷免吳沛憶召集人兼劉思吟、前國民黨青工會總會長滿志剛及國民黨青年部前主任陳冠安。（記者叢昌瑾攝）

2025/02/09 12:30

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨青年軍滿志剛、賴苡任、劉思吟、陳冠安4人組成「罷吳四騎士」鎖定罷免綠委吳思瑤、吳沛憶，5日赴中選會遞交吳沛憶第一階段罷免提議書，卻因備補領銜人張延廷設籍萬華未滿4個月被退件。滿志剛今日透露，當初為求保險，有分A、B隊分別送件，因此罷免仍在進行中。據悉，當初該團隊原本訂於8日一同送件，但遭國民黨台北市議員鍾小平攪局，只好先在5日搶先送件。

滿志剛今日召開記者會表示：「我們要跟吳沛憶道歉，讓您失望了，我們罷免案還在進行中！」一開始為了雙保險就有分A、B隊送件，他們在2月5日首先送入A隊的連署書，2月6日則送入B隊，儘管劉思吟的A隊不予受理，但B隊正在受理中，「憶事無成」不是一事無成，罷免仍持續中。

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至於為何要分成兩隊？滿志剛說明，他們原本想在2月8日將吳思瑤、吳沛憶罷免案一同送件，但在4日有收到情資說「有人」會在5日送件，因此為了回應基層、鄉親的期待，在5日凌晨排隊，要搶頭香送件；後來，也有聽聞其他團隊也想要送件，因此送進第二隊（B隊），畢竟每張連署書都是選民期待，每張連署書不想浪費。

滿志剛強調，他們因禍得福，但也對張延廷很不好意思，原本是想結合各方力量達成罷免，卻造成張將軍的困擾，但張依然是他們諮詢、請益的重要對象。

賴苡任補充，他們原預計在2月8日要統一送件，但為何他在2月4日晚上要去中選會排隊，是因為得到情資有人要先送件，但他們作為罷免吳沛憶、吳思瑤第一槍，若不是第一個送件，怕外界覺得他們玩假的。

媒體追問，B隊領銜人、備位領銜人是誰？滿志剛僅說，這兩位領銜人的資格沒問題，未來會再來向外界介紹他們的背景，並公布第二階段的規劃。

據悉，罷免吳沛憶的團體，除了青年軍所組成的A、B兩隊外，還有另一組為國民黨北市議員鍾小平的人馬，當初鍾人馬企圖在5日上午9時搶先送件，才導致青年軍趕緊將A隊罷免書送出；不過，鍾團隊至今仍未送交連署書給中選會，預計將在本週送交。

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