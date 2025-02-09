在野提倒閣防罷免？學者陳方隅：民眾黨重選有3席就偷笑

東吳大學政治系助理教授陳方隅（右）接受時代力量黨主席王婉諭（左）訪問。（翻攝自時代力量ＹＴ）

2025/02/09 11:20

〔記者林哲遠／台北報導〕本屆國會亂象不斷，全台各地民團今年發起大罷免行動，更陸續出現倒閣聲浪。時代力量黨主席王婉諭主持的直播節目「午餐大時客」上週邀請東吳大學政治系助理教授陳方隅分析國會亂象。陳直言，台灣的憲政體制只能由在野黨發動倒閣，但藍白現在一定不會想倒閣，尤其是僅有不分區立委的民眾黨，「現在有8席，重選有3席都要偷笑。」

陳方隅指出，台灣的憲政體制的設計其實非常奇怪，只能由在野黨發動倒閣，總統不能發動，但像法國總統就能主動解散國會，倒閣和解散國會就是一體兩面。他認為，台灣的在野黨一定不會想要倒閣，因為攤開民調數字來看，總統賴清德支持度約55％，「現在一倒閣，在很多五五波的選區，只要有3至5％的選票轉移，就會改變結果。」

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陳方隅進一步分析，國民黨這屆全拿桃園市6席區域立委，但其中有一半都算險勝，還有現在被點名罷免的新北市板橋東區立委葉元之當初也只贏2000票左右，連1％都不到，「只要1％的選票轉移，他就會輸，所以藍營根本不敢倒閣」。

至於民眾黨，陳方隅斷言，民眾黨更不敢倒閣，因為白營僅有完全靠政黨票的不分區立委，但白營從前黨主席柯文哲涉貪弊案以來，民調直接腰斬，民眾黨現在有8席，「重選有3席都要偷笑」。

王婉諭認為，倒閣在台灣的確不太可能發生，是出於台灣憲政制度的混亂，這也是時代力量一直主張修憲的原因，這也很可惜，過去八年錯過很多修憲的時機，但台灣修憲的門檻真的太高了，現在難度又更高。

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