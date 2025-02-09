民眾陳情阿公228受害死因竟是肺癆 李啟維：應給家屬一個交代

李國全質疑，他祖父李天送在戶籍謄本上的「肺癆」死因是捏造的。（圖由南市議員李啟維提供）

2025/02/09 11:26

〔記者蔡文居／台南報導〕1947年台灣發生的228事件即將邁入78周年，台南市議員李啟維再次接獲民眾陳情，指阿公明明在228受害，死亡原因卻被以肺癆草草結案。李啟維要求政府應協助家屬平反，給家屬一個交代，也讓在228為台灣犧牲的英靈得到安息。

李啟維表示，根據李國全先生的陳情，他祖父李天送於1947年8月18日去世，當時年僅31歲。根據戶籍謄本記載，祖父的死因為肺癆。然而，根據已故的叔父李源河（當時僅7歲）與已故的家父李金土（當時10歲）的回憶，祖父的真正死因可能並非如此。叔父回憶，祖父是被軍人毆打至吐血身亡，但因年幼，誤以為是日本兵所為；而其家父則表示，祖父當時則是參與抗爭。

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李國全說，由於1947年正值228事件後的清鄉行動期間，且當時台灣已由國民政府接管，並無日本軍隊存在，他合理懷疑祖父的死亡可能與國民政府軍有關，且戶籍謄本上的「肺癆」死因存在捏造的可能。祖父去世時正值壯年，身體健康，卻在清鄉行動期間突然離世，實在令人疑惑。

李啟維表示，之前也有一位民眾向他陳情，他的二叔徐天義在鐵道部服務，因看不慣國民黨貪污228大屠殺，仗義執言批評國民黨，1949年明明在台南火車站被國民黨憲兵活活打死，死亡原因卻是肺癆，家屬害怕肅殺氣氛只能接受，每年忌日祖母也不敢講真正死因，只能以淚洗面，直到後來才知道真相得到平反。

李啟維說，也有一位住在台南市南區灣裡的王先生向他陳訴，他的祖父是高雄茄萣地方仕紳頗受敬重，聽到高雄發生228掃射濫殺無辜出代誌，馬上直奔高雄，結果一去無復返，也找不到屍體，家庭破碎家道中落，從此家人不敢也不再碰觸這段往事。

李啟維說，他相信還有很多228受難家屬躲在陰暗角落哭泣不為人知，政府實在有必要重新調查1947年228之後，這段時間死亡或失蹤人口到底有多少？

李啟維要求政府應協助家屬平反，給家屬一個交代，也讓在228為台灣犧牲的英靈得到安息。 （記者蔡文居攝）

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