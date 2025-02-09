迫台遷館「已讀不回」 南非還擬矮化台灣外交禮遇特權

南非政府於今年1月下旬再度致函我駐南非代表處，要求於3月底前遷離首都普利托利亞。（路透檔案照）

2025/02/09 11:19

〔記者蘇永耀／台北報導〕繼去年10月後，南非政府於今年1月下旬再度致函我駐南非代表處，要求於3月底前遷離首都普利托利亞，此次更試圖將我駐處降級更名為「貿易辦事處」並矮化台灣的外交禮遇特權。涉外官員指出，已進行多套可能劇本的沙盤推演，並密切關注美國及國際情勢的變遷妥慎因應中國透過南非對我駐處的打壓，備妥各式國內外因應對策，後續將視南非政府的回應來決定下一步因應措施。

官員也透露，去年已規劃包括最基本的「對等要求南非駐台機構遷出台北市」，也考慮「嚴審南非來台人士簽證」、「暫停提供南非教育訓練交流資源」等措施，至於後續的實際因應措施，也會將南非此次變本加厲的作為列入考慮。

請繼續往下閱讀...

官員強調，在與南非基於對等尊嚴耐心協商同時，林佳龍也重視和友盟國家保持密切溝通。美國新任國務卿盧比歐在參議員任內即曾於社群媒體上就南非迫我遷館案表達對台灣的強力支持，1月24日與中國外長王毅通話時，更就中國對台灣的脅迫向中國外長王毅表達嚴重關切，2月5日，盧比歐也在與瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）聯合記者會上多次提及台灣，表達美國對台灣的支持。

先前該事件發生時間點正值農曆年期間，外交部長林佳龍接獲通報後全程掌握，並立即召集緊急應變小組討論應對方案，指示外交部與駐外館處緊盯南非和台灣國際友人動態，隨時因應南非政府舉動。

南非再次迫我遷館消息傳出後也引發國際關注，包括美國，以及法國、英國等G7國家國會議員均發聲助台，呼籲南非政府勿屈從於中國壓力。

此外，南非內部亦有反對聲浪，包括民主聯盟黨（DA）、行動南非（ActionSA）黨等均表達立場反對南非政府決定，強迫台灣遷館也不符合南非國家利益。

涉外官員表示，自去年10月間接獲南非政府要求開始，外交部不接受南非片面違反雙邊協議的立場自始沒有改變，堅持與南非政府依「對等、尊嚴原則及先進行協商」的立場也沒有改變，並正告南非政府，應先確認協商方式，談判代表、談判議題與地點後，再討論雙方未來協議的內容。然而南非政府對我方訴求未能正面回應，不僅持續「已讀不回」，更在中國壓力下，於今年1月以不符國際交往慣例的方式再次致函迫我駐館搬遷。

同時間，「民主聯盟」（Democratic Alliance,DA）主席邁爾（Ivan Meyer）因先前訪問台灣而被中國政府制裁，中國駐南非大使館認為邁爾公然違反「一中政策」，宣布對邁爾及其家人實施禁止入境中國、香港和澳門，以及禁止與中國公民和機構進行經貿往來的制裁。前述官員強調，南非單方打破雙方自1997年以來的協議，此次更變本加厲要降級代表處、矮化台灣外交禮遇特權，顯然違反外交常理。

不僅如此，當美國國務卿魯比歐發文宣布將不會出席2月底在約翰尼斯堡舉行的G20外長會議後不久，中國駐南非大使吳鵬隨即在X發布與南非國際關係暨合作部長拉莫拉（Ronald Lamola）會面的照片，並稱「中國願支持南非擔任G20主席國」，前述各事例，無疑坐實國際間對「中共持續操控南非」的指控。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法