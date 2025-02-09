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    立院新會期擬2/25開議 行政立法聯繫會報2/10召開

    立法院新會期即將開議，行政院將於明（10）日中午召開新會期首次的行政立法聯繫會報，由副院長鄭麗君親自主持。（資料照）

    立法院新會期即將開議，行政院將於明（10）日中午召開新會期首次的行政立法聯繫會報，由副院長鄭麗君親自主持。（資料照）

    2025/02/09 08:51

    〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院新會期2月3日報到，院長韓國瑜日前已舉辦黨團協商，藍白同意25日開議，但民進黨團未簽協商結論。行政院明（10）日中午將召開新會期首次的行政立法聯繫會報，由副院長鄭麗君主持，預計邀請立法院民進黨團、民進黨籍各委員會召委，預計將討論優先法案。

    賴清德總統1月下令強化行政立法溝通平台，行政院已於1月13日召開行政立法聯繫會報，立院新會期也將固定在行政院召開，與黨團保持溝通及協調管道，尤其針對重要政策與法案，進一步強化協商與論述。

    對於立院新會期沙盤推演，黨政人士指出，藍白可能提出的爭議法案，包括罷免同意票高於當選票的「加一」的「選罷法」、中配取得身分證從6年縮短成4年的「兩岸條例」、引進中資的「離島建設條例」，以及「國家安全戰略法草案」把國安決策權從總統移至行政院，由立院監督，讓中國掌握我機敏資訊。

    此外，國民黨團恐再提「花東三法」、「地方制度法」修「李四川條款」、「預算法」修法超徵稅收就要「還稅於民」等。

    行政院也將盤點優先法案部分，主要聚焦7大財經法案，包括已送進立法院的「產業創新條例」、「電業法」、「娛樂稅法」、「資通安全管理法」；尚未送入立法院的，則有「外國專業人才延攬及僱用法」（攬才專法）、「企業併購法」、「人工智慧基本法」等。

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