川普與石破茂認同「台海要和平」 矢板明夫：為台海安全上保險

美國總統川普（右）與日本首相石破茂（左）於白宮會面， 兩人重申「維持台海和平與穩定至關重要」，也支持台灣參加國際組織。矢板明夫認為，兩人為今後幾年的台海安全和擴大台灣的國際空間，上了一個保險。（美聯社）

2025/02/09 09:59

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與日本首相石破茂於美東時間7日在白宮舉行首次峰會， 兩人在聯合聲明和會後記者會均重申「維持台海和平與穩定至關重要，是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素」，也支持台灣參加國際組織。資深媒體人矢板明夫認為，兩人為今後幾年的台海安全和擴大台灣的國際空間，上了一個保險。

矢板明夫表示，他認為川普與石破茂的會談十分成功，不管是對美國、日本還是台灣來說都有加分，但是站在中國的立場來看，就不是一個很好的結果了。矢板明夫指出，雙方確認了要強化《美日安保條約》，美國今後會不遺餘力地幫助協防日本，這點非常重要，在印太地區只要美日堅定地站在一起，就是這地區的「定海神針」。俄羅斯、中國、北韓就掀不起浪花。

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矢板明夫分析，川普在此次會談中並沒有為難石破茂，像是對日本提高關稅、要求增加國防預算等，這點讓石破茂放下心中大石，且石破茂是川普就任後第二個在白宮接見的外國領袖，可看出川普親疏有別，對於真正和自己站在一起的盟友十分友善。

此外，矢板明夫注意到雙方在會談中提到安倍晉三前首相5次，而石破茂基本上也已經認同安倍晉三的外交國防路線，開始強調印太戰略，不再提過去曾說的「亞太小北約」主張。矢板明夫認為，其中雖然有來自川普的壓力，但石破茂能從善如流也算識時務。

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