為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    川普與石破茂認同「台海要和平」 矢板明夫：為台海安全上保險

    美國總統川普（右）與日本首相石破茂（左）於白宮會面， 兩人重申「維持台海和平與穩定至關重要」，也支持台灣參加國際組織。矢板明夫認為，兩人為今後幾年的台海安全和擴大台灣的國際空間，上了一個保險。（美聯社）

    美國總統川普（右）與日本首相石破茂（左）於白宮會面， 兩人重申「維持台海和平與穩定至關重要」，也支持台灣參加國際組織。矢板明夫認為，兩人為今後幾年的台海安全和擴大台灣的國際空間，上了一個保險。（美聯社）

    2025/02/09 09:59

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與日本首相石破茂於美東時間7日在白宮舉行首次峰會， 兩人在聯合聲明和會後記者會均重申「維持台海和平與穩定至關重要，是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素」，也支持台灣參加國際組織。資深媒體人矢板明夫認為，兩人為今後幾年的台海安全和擴大台灣的國際空間，上了一個保險。

    矢板明夫表示，他認為川普與石破茂的會談十分成功，不管是對美國、日本還是台灣來說都有加分，但是站在中國的立場來看，就不是一個很好的結果了。矢板明夫指出，雙方確認了要強化《美日安保條約》，美國今後會不遺餘力地幫助協防日本，這點非常重要，在印太地區只要美日堅定地站在一起，就是這地區的「定海神針」。俄羅斯、中國、北韓就掀不起浪花。

    矢板明夫分析，川普在此次會談中並沒有為難石破茂，像是對日本提高關稅、要求增加國防預算等，這點讓石破茂放下心中大石，且石破茂是川普就任後第二個在白宮接見的外國領袖，可看出川普親疏有別，對於真正和自己站在一起的盟友十分友善。

    此外，矢板明夫注意到雙方在會談中提到安倍晉三前首相5次，而石破茂基本上也已經認同安倍晉三的外交國防路線，開始強調印太戰略，不再提過去曾說的「亞太小北約」主張。矢板明夫認為，其中雖然有來自川普的壓力，但石破茂能從善如流也算識時務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播