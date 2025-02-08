黨主席補選政見會》蔡壁如：若我當選首要就是全體營救柯文哲

民眾黨主席候選人蔡壁如晚間參加政見發表會。（記者方賓照攝）

2025/02/08 20:37

相關新聞請見︰

政見會》黃國昌批民進黨撕裂社會：白色力量引領台灣前進

〔記者劉宛琳／台北報導〕台灣民眾黨晚間舉行第2屆黨主席補選首場政見發表會，黨主席候選人蔡壁如在引言表示，若她當選民眾黨主席，首要戰略就是全體營救柯文哲。她也要告訴兩大黨的極端派，我們不支持罷免，請大家坐下來解決政治的僵局。

請繼續往下閱讀...

蔡壁如表示，今天我們齊聚在這裡，正值民眾黨面臨嚴峻考驗之際，賴清德政府以司法手段不當羈押柯文哲，試圖以權力之手扼殺異議之聲，柯文哲在羈押期滿後被迫辭去黨主席，正是這場政治迫害導致今天的黨主席補選。

蔡壁如表示，回顧去年柯文哲被羈押的那一個晚上，她徹夜難眠、痛徹心扉。台灣司法的正義在那一刻似乎已經破滅了，這一切源於雙少數政府賴清德深知2028年將再次柯文哲對決因而懼怕，以司法手段斬殺對手讓柯無法參與未來的選舉，但她身心，柯文哲歷經劫難必將如如浴火鳳凰重新帶領民眾黨。

蔡壁如表示，今年1月31日她提出大和解2.0，但有人認為這樣是懦弱、逃避，甚至可能導致民眾黨的瓦解。但她認為第三勢力應該是民主內戰的違和部隊，柯建銘瘋了，民進黨跟著瘋，網紅跟著瘋，難道選民、支持者和民眾黨也要跟著瘋嗎？她深知人民渴望的是安定和繁榮，而不是永無止盡的政治惡鬥，她有自信，民眾黨可以扮演藍綠火車對撞的違和部隊，相信透過策略和智慧，可以會為台灣開創一條新的道路。

蔡壁如說，她當過立委，見識過柯建銘的跋扈，但不會為了跟他意氣用事就跟她他抗，玩起大罷免，政治家要以蒼生為念，要回到政治家從政的初衷，民眾黨要回到民眾黨的基本價值，科學、理性、務實。

蔡壁如說，她要告訴兩大黨的極端派，我們不支持罷免，夠了，請大家坐下來解決政治的僵局。柯文哲的遭遇，無異以司法之名行押人取共之實，未查無金流當局仍繼續羈押，她定調這就是賴清德對柯文哲的政治迫害、政治追殺。

蔡壁如宣示，若她當選台灣民眾黨主席，首要戰略就是全體營救柯文哲。此時此刻黨需要她這樣的人才，既能提出大和解2.0，與對手坐上談判桌，同時能堅持司法迫害柯文哲的情況下帶領眾人對抗來清德政府與不公不易的司法。

蔡壁如表示，民眾黨成立以來歷經無數打壓和迫害，但她相信，民眾黨是在野黨最大的民主內戰的違和部隊，在這中間，她希望唯有民眾黨團結一致、攜手合作，才能發揮最大的效益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法