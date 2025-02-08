黨主席補選政見會》黃國昌批民進黨撕裂社會：白色力量引領台灣前進

黨主席候選人黃國昌會前接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

2025/02/08 20:49

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨主席首場政見發表會今（8）日晚8時登場，由請假中的代理黨主席黃國昌對決前立委蔡壁如。黃國昌在引言階段指出，邁向第3任期的民進黨，和國民黨同樣走向貪腐專制獨裁的道路，現在甚至為了鞏固政權，不惜濫權打壓異已，更在撕裂台灣社會；他強調，「我們反對民進黨的威權，因為我們忠於台灣的民主」。

黃國昌表示，面對現今的世界，台灣需要一個堅持民主法治、開放多元包容精神的台灣，更需要一個對內可以團結人民，對外可以面對問題、解決問題的台灣，而這樣的台灣，需要一個負起責任、回應民意，秉持創黨理念的民眾黨，他們藉由每天踏實工作，每天讓台灣進步一點，最後就可以累積成為國家整體的進步，成為持續引領台灣前進的關鍵力量。

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黃國昌指出，10年前，民主進步黨的前領導人曾經說過，「人民需要的是一個可以解決問題，而不是製造問題的政府；人民需要的是一個可以凝聚共識，而不是撕裂社會的政府」。他說，此番言語，在此時此刻的台灣或許格外諷刺，但也特別真實，政治的語言從來沒有辦法創造真正的改變，只有具體的行動才能夠持續推動台灣的進步。

黃國昌說，在20世紀初期，以平等共和的理念，以革命行動取得政權的中國國民黨，曾經乘載選民的託付，但是長久的一黨專政，中國國民黨逐漸走向文化專制與獨裁，也與台灣主流的民意脫節，台灣人民最終用選票終結了中國國民黨的統治。

黃國昌續指，而在20世紀末期，曾經從街頭運動起家、衝撞體制、關懷弱勢的民主進步黨，完成了首次的政黨輪替，也取得了全面執政的機會；然而在邁向第3任期的民主進步黨，一樣走向了貪污腐化、專制獨裁的道路，現在甚至為了鞏固政權，不惜濫權打壓異已，更在撕裂台灣社會。

黃國昌強調，在時代需要的時候，這兩個政黨都曾經回應選民的期盼，回應社會的需求；然而面對新的局勢，如果固步自封、不思進取，終將有新一代的人民組織起來、團結起來，尋求新的出路，「我們反對民進黨的威權，因為我們忠於台灣的民主」。

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