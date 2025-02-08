蔡壁如：賴清德說憲訴法封殺人民救濟權 是擔心無法再替民進黨護航

民眾黨主席候選人蔡壁如。（記者方賓照攝）

2025/02/08 21:05

〔記者劉宛琳／台北報導〕台灣民眾黨晚間舉行第2屆黨主席補選首場政見發表會，主席候選人蔡壁如在申論時揭示賴政府的司法騙局，賴清德總統說《憲法訴訟法》封殺人民的救濟權，其實賴擔心的是憲法法庭無法再輕易替民進黨護航，「真正的民主危機不是提高釋憲門檻，而是憲法法庭長期淪為民進黨的政治工具」。

蔡壁如表示，今天她站在這裡，懷著對民主與公平的堅定信念，她要告訴民進黨、賴清德，台灣不是他們可以恣意妄為的地方，賴清德必須知道自己只有40%的得票率，更是國會的少數，民眾黨作為在野勢力絕對不會退讓，她會跟小草一起制衡民進黨，讓國家社會重回正軌。

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「修憲法訴訟法比照國際標準」

蔡壁如表示，她要揭示賴政府在司法、立法與財政領域的種種騙局。首先，賴清德說《憲法訴訟法》是用立法凌駕司法、架空憲法法庭，甚至封殺人民最後救濟機制；但事實上這次修法只是比照國際標準，明定出席人數最低下限，提高憲法法庭的正當性和公信力，請問這樣的改革何錯之有？

蔡壁如舉例，美國的最高法院9位大法官至少6人出席，日本最高裁判所15位至少9位出席，南非的憲法法院11位至少8人出席，台灣過去的釋憲標準過低，無法確保裁決的正當性。

蔡壁如表示，台灣目前大法官總人數15人，但賴清德提出傾向廢死的大法官人選，被立法院全部否決，導致目前只剩下8人，依據舊規定，只要6人出席、過半同意，就能做出改變全國憲政的裁決，這完全小於國際規定，修法後至少要10位出席、9人同意才能作出釋憲，這不過是合理回歸國際標準的最低出席人數，怎麼會是架空憲法法庭？

蔡壁如指出，過去的憲法法庭裁決標準過低，導致它凌駕立法院，如今的標準才是真正回歸法治精神，賴清德口中的司法獨立其實是司法依附，改革是要讓司法獨立於民進黨的政治操弄。

蔡壁如表示，賴清德說《憲訴法》封殺人民的救濟權，其實他擔心的是憲法法庭無法再輕易替民進黨護航，真正的民主危機不是提高釋憲門檻，而是憲法法庭長期淪為民進黨的政治工具。

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