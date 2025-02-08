「Team of Teams」協作聯隊啟動 林佳龍：實踐「經濟日不落國」

外交部與國際經濟合作協會共同舉辦春酒，行政院副院長鄭麗君、外交部長林佳龍等人出席。（外交部提供）

2025/02/08 19:58

〔記者方瑋立／台北報導〕外交部與國際經濟合作協會（國經協會）昨（7）日晚間共同舉辦春酒活動，行政院副院長鄭麗君也出席與會，外交部長林佳龍透過臉書表示，春酒特別邀請外貿協會、工研院、資策會、中華電信，以及工業總會與電電公會等國內外具影響力的機構共同參與，象徵「Team of Teams」協作聯隊正式啟動。

林佳龍表示，在總統賴清德與行政院支持下，政府已成立「行政院經濟外交工作小組」，整合跨部門資源與政策，特別著重技術、資金與人才等面向。外交部也計畫在「總合外交」的政策下，進一步結合民間科技力、製造力、AI 及智慧解決方案優勢，打造「新國際雁行聯合艦隊」，透過「以大帶小、軟硬結合、內外兼修」策略，由政府偕同民間產業一同擴大台灣的經貿網路及外交空間。

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林佳龍提到，期許國經協會擔當「Team of Teams」協作聯隊的平台，也期待國經協會與國際合作發展基金會成為推動「經貿外交」的兩個輪子，協助政府與各產業、公協會協調政策與投資步調，掌握供應鏈移轉的商機。此外，林佳龍也肯定國經協會過去的外交成果，並期待國經協會在理事長呂桔誠帶領下，開辦 US Desk、Japan Desk，深化與美、日等國的經貿往來，並深化與各國的外交關係。

「價值外交」與「經濟日不落國」是總統賴清德的國政願景，林佳龍強調，自己自接任外交部長以來，持續推動具體策略，期待願景可以一步步實踐，並於去年底出版《經濟日不落國：新國際雁行聯合艦隊》一書，期望也鼓勵企業與政府並肩同行，開拓台灣的外交空間，也協助台灣業者布局全球、行銷全世界。

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