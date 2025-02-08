罷免謝衣鳯第1階段已過半 陳世雄：面對不公不義要勇敢站出來

為罷免立委謝衣鳳，彰化縣「罷免缺衣不可」團成立連署站，目前連署第一階段已完成過半。（記者陳冠備攝）

2025/02/08 17:54

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣公民團體「罷免缺衣不可」針對國民黨彰化縣第三選區立委謝衣鳯進行連署罷免，第1階段約需2700份連署，目前已完成過半，罷免團領銜人、明道大學前校長陳世雄表示，台灣民主潮流從野百合、太陽花學運到大罷免運動，都是由年輕人發起，帶領國民覺醒，「我們要勇敢站出來，台灣能不能繼續擁有自由民主就在這一戰」。

彰化第三選區包括溪湖、二林、溪州等十鄉鎮，這屆立委選舉人數達約27萬人，第1階段約需2700人，第2階段約需2．7萬人，為有效串連連署人數，一群彰化在地青年成立「罷免缺衣不可」團，並成立連署站，今日在溪州黑金商店舉行連署記者會，山海公民拆樑行動等團體派人到場力挺，也有民眾到場簽署連署書，加快連署達標。

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陳世雄表示，今年過年大家心情都很複雜，因為有一群人忍著寒風刺骨在街頭進行連署大罷免運動，回顧歷史，從野百合、太陽花學運到青鳥運動、大罷免，都是年輕人自動自發形成一股民主潮流，因此促成總統直選、擋下服貿協議等，真是天佑台灣。

陳世雄說，他常鼓勵學生「面對社會不公不義，不要保持沈默，否則你就是幫兇」，而馬丁路德．金恩說「我們的社會之所以糟糕，不是因為壞人太囂張，是好人太沉默」所以太陽花運動時，他是第一個站出來挺太陽花學運學生的大學校長，這次大罷免運動也擔任彰化罷免團領銜人，希望透過這樣的「救國行動」，讓大家知道，我們對抗的不是某個立委，我們是在對抗的是中國共產黨。

陳世雄說，他對這次大罷免充滿信心，希望透過這次年輕人帶領的覺醒運動，帶動全體國民一起覺醒，現在是關鍵的時刻，台灣能不能繼續擁有自由民主就在這一戰，如果我們放棄了，我們後代會怪我們，為什麼當初不敢出來對抗惡勢力，不敢對抗背後有共產黨撐腰的國民黨，讓他們胡作非為，懇請大家一起站出來，力挺這次的大罷免。

陳世雄也說，去年未能罷免基隆市長謝國樑是因為民進黨沒有加入，他建議，第1階段通過後代表民氣可用，呼籲民進黨要參與，並支持大罷免，這樣才是民主國家維護自由制度的機會，民進黨不加油，換我們大罵民進黨。

彰化「罷免缺衣不可」團領銜人、明道大學前校長陳世雄（前排左3）說，台灣能不能繼續擁有自由民主就在這一戰。（記者陳冠備攝）

彰化「罷免缺衣不可」團成立連署站，民眾到場簽署連署書，加快連署達標。（記者陳冠備攝）

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