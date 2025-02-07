邱議瑩出書記錄抗癌心境 下一步角逐高雄市長

邱議瑩（左3）高雄簽書會，大批支持者給她正面的鼓勵。（記者葛祐豪攝）

2025/02/07 18:52

〔記者葛祐豪／高雄報導〕投入民進黨高雄市長初選的立委邱議瑩，今天（7日）在高雄發表增訂版新書「生命的溫暖戰歌」發表會，邀請市長陳其邁、多位醫界大老站台，陳其邁稱讚邱堅持價值理想，讓他非常佩服。

今天的簽書會於台鋁影城舉行，並播映紀錄片「交換禮物」，包括高雄縣醫師公會理事⾧莊維周、台灣生殖醫學會理事⾧蔡英美，及高雄多位醫界大老均親自出席。

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對於今天請來高雄市長陳其邁站台，邱議瑩受訪說，她與陳市長是20幾年老朋友，今天在高雄的新書發表會，一定要邀請市長參與，但「市長每次都跟人家說我很恰（兇），其實他內心知道，我其實比其他更多人更溫柔!」

對此，陳其邁致詞時不忘反虧說:「如果說邱議瑩很溫柔，大概有很多人不相信」，他也表示自己認識邱20、30年，「生命的溫暖戰歌」這本書勵志感人，但最精采的還沒開始，這只是邱議瑩生命戰歌的起點，還要繼續唱下去。

陳其邁並舉他與邱議瑩在立院同事的經驗，強調邱「認為對的事情，會勇往直前」、「對的事情有所堅持，甚至不顧自己的政治前途」，這種十足堅持價值理想，讓他非常佩服；尤其邱議瑩生病後，與以前完全不同，因為鬼門關走一遭後，對人生更有不同體驗，是生命的勇者、無懼無畏。

邱議瑩強調，這本書於7年前第一次出版，當時她在罹癌痊癒後，想要給自己及朋友一點鼓勵；過了7年後，她努力推動再生醫療法，想藉由自身經驗，告訴大家這個法案推動的重要性，因此有了增訂版，「希望藉由這本書，鼓勵更多生病的朋友，其實生病並不可怕，只要把握當下積極治療，以樂觀開朗的心情，大家都能夠活得非常精采、健康!」

針對目前市長初選狀況，邱議瑩表示還是一步一腳印在各基層努力，她會再加油，希望高雄越來越好；至於她的立委選區在原高雄縣區，如何提升原高雄市區知名度？她認為原市區的市民，都曾透過電視等媒體，知道她這個人，這段時間她大部分都在原市區活動，讓市民能親自跟她面對面接觸，自己的內部民調顯示，她在市區的知名度與認可度，都已大幅提升。

高雄市長陳其邁（左3）特別出席邱議瑩（左2）的簽書會。（記者葛祐豪攝）

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