李文忠爆傳訊騷擾女同事 妻：發現他有「練肖話」習慣未當下制止

李文忠太太陳德愉今表示，她大概在1至2年前發現李逐漸養成與女性「打嘴鼓」、「練肖話」為樂的習慣，但她卻未當下阻止、教育他這種行為，並強調此種習慣在許多情境下，會形成男性對女性的壓迫感，許多時候這是男性展現性別權力的方式。（資料照）

2025/02/07 12:50

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國防安全研究院前執行長李文忠日前以「健康理由」請辭，有媒體爆料李傳訊息騷擾女同事，甚至說出「好想你」等曖昧用詞。對此李的太太陳德愉今表示，她1至2年前發現李逐漸養成與女性「打嘴鼓」、「練肖話」為樂的習慣，但她卻未阻止、教育他這種行為，並強調此種習慣在許多情境下，會形成男性對女性的壓迫感，許多時候這是男性展現性別權力的方式。

「這是今天我家的第一課」陳德愉今於臉書發文表示，這次的事件中，文忠最讓她不爽的，就是對1個年輕女生有過分的言語，但去質問文忠時，他一臉茫然，「他說他從來沒有跟對方有過任何實質接觸，連對方哪裡人住哪裡有沒有男朋友都不知道，也沒有興趣知道。於是我明白了，他已經是男性『練肖話』症候群的重度患者，而這正是我最痛恨的行為之一。」

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陳德愉解釋，大概在1、2年前，她發現李文忠逐漸養成這個習慣，以與女性「打嘴鼓」、「練肖話」為樂。例如，她們假日常常去清境農場，農場的馬主「馬媽媽」爽朗美麗，李文忠會很高興地告訴大家「馬媽媽是我的女朋友」，以博現場一陣熱鬧氣氛；又比如，他近一年來會在line群中與女性「打嘴鼓」，一來一往的，以至於後來我必須嚴肅地提醒他「人家的老公也在群裡」、「不要三三八八」。

陳德愉直言，這是明顯的錯誤訊息，但是，他接到的回饋是：「這個方法可以『展現男人魅力』、『活絡群體氣氛』，錯誤的回饋讓他變本加厲。」她應該在察覺的當下就制止他的行為，這些「展現男人魅力」是以女生的性別身份為舞台。

陳德愉回憶，年輕記者時跑線，也經常遇到男性來逗妹妹練肖話，當時羞怯不知如何回答，那種男性的壓力讓她的內心充滿挫折感，甚至懷疑自己沒有工作能力，曾因此離開新聞崗位，休息一段時間。感謝時代的進步，現在的女生們再也不用經歴這些不平的待遇，因為，我們要建立一個友善的環境，沒有任何女生會因為自己的性別身份，在「打嘴鼓」、「練肖話」的男性社交文化中感覺受挫。

陳德愉指出，「我認識的李文忠，是一個與女生往來守分的正人君子，但是，他學壞了。」她其實早已發現，他在公開場合、在各line群組都開始使用新學會的「自作瀟灑語法」，然她沒有阻止他，沒有教育他，沒有和他分享我年少時當一個「被拿來練肖話」的女生的恐慌。

陳德愉說，「我的錯誤是，我以為性平是政府的事，是公司的事，不干我事。」可是，性別意識滲入社會的每一個毛細孔，稍有不慎，一點錯誒便會引發病症。家庭內的性平教育才是根本。李文忠的行為，使她深切反省，有許多她應該要學習的事，「首先，我讓他知道『練肖話、打嘴鼓』在許多情境下，會形成男性對女性的壓迫感，許多時候這是男性展現性別權力的方式。」

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