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    上海團來台參加台北燈節遭退件 陸委會：行程牽涉觀光踩線

    對於上海市文旅局率團來台參加台北燈節遭退件，陸委會表示，來台行程部分涉及旅遊觀光踩線，宜先經觀光小兩會溝通後，再申請來台。 （資料照）

    對於上海市文旅局率團來台參加台北燈節遭退件，陸委會表示，來台行程部分涉及旅遊觀光踩線，宜先經觀光小兩會溝通後，再申請來台。 （資料照）

    2025/02/07 11:49

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    陸委會駁回上海賞燈團第二團申請 蔣萬安：兩岸越緊張越需溝通

    〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會不同意上海市文旅局率團來台參加台北燈節，陸委會今天表示，來台行程部分涉及旅遊觀光踩線，宜先經觀光小兩會溝通後，再申請來台；提醒地方政府應配合中央政策。

    陸委會指出，兩岸觀光涉公權力事項，為了保障國內旅行業者、民眾的最大利益，及確保兩岸旅遊健康有序發展，兩岸觀光旅遊踩線團來台，應透過觀光「小兩會」溝通及安排。對此，政府刻就中國民眾來台團體旅遊事宜，循觀光「小兩會」機制，洽詢中方配合共同推動辦理。

    陸委會說明，台北市政府於1月20日專案申請上海市文旅局等一行人於2月11至14日來台參加台北燈節等活動；由於該團來台行程部分涉及旅遊觀光踩線，宜先由觀光小兩會（台旅會、海旅會）溝通後，再申請來台。

    陸委會指出，經過政府整體評估，現階段不予同意上海市文旅局團來台。陸委會再次強調，兩岸涉公權力事務屬於中央機關權責，提醒各級地方政府、相關民間公協會應遵守兩岸條例相關規範，配合政府透過觀光「小兩會」溝通政策，以維護國家整體利益，保障國內旅行業者與民眾權益，勿擅自與陸方合作推動兩岸觀光相關事項，以免觸法。

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