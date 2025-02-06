中國、吉爾吉斯稱「台灣是中國不可分割一部分」 外交部：謬論

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未統治過台灣。（資料照）

2025/02/06 19:44

〔記者黃靖媗／台北報導〕中國國家主席習近平昨天（5日）會晤吉爾吉斯總統賈帕洛夫（Sadyr Japarov），發表聯合聲明，指稱台灣是中國不可分割的一部分。對此，外交部今天嚴正駁斥，強調中華民國台灣是主權獨立國家，任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的兩岸現狀。

外交部指出，習近平與賈帕洛夫發表「關於深化新時代全面戰略夥伴關係的聯合聲明」，妄稱台灣是中國不可分割的一部分，外交部對此謬論予以嚴正駁斥。

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外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未統治過台灣；中華民國台灣是積極捍衛民主體制及尊重人權、法治的現代民主國家，任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的兩岸現狀。

外交部強調，台灣位居印太地區守護民主自由價值的戰略前線，我國捍衛國家主權的立場堅定不變，未來也將持續強化與理念相近夥伴的合作關係，共同抵禦中國的文攻武嚇，遏制威權勢力擴張，確保台海的和平穩定，並促進全球的經濟安全與繁榮發展。

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