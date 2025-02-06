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    罷免能否募款「無法可管」 監察院：已促請行政院加速研擬修法

    監察院說，已促請行政院加速罷免募款修法規範，行政院正積極審議政治獻金法修正草案。（資料照）

    監察院說，已促請行政院加速罷免募款修法規範，行政院正積極審議政治獻金法修正草案。（資料照）

    2025/02/06 17:38

    〔記者林哲遠／台北報導〕全國掀起大罷免浪潮，中選會3日收到19件罷免藍委提議書，不過，罷免過程中，罷免公民團體是否能公開募款，引發民眾好奇。監察院今天說明，依現行選舉罷免法及政治獻金法，罷免案提議人領銜人與被罷免人要募款，目前並無明文規定。監察院已促請行政院加速罷免募款修法規範，行政院正積極審議政治獻金法修正草案。

    監察院指出，公職人員選舉罷免法於民國105年12月14日經總統公布修正，放寬罷免提議及連署之門檻；罷免新制上路後，罷免案提議人之領銜人與被罷免人可以設立罷免或反罷免辦事處，並且在媒體進行宣傳。至於罷免案提議人之領銜人及被罷免人可否募款，選罷法未予處理、政治獻金法亦未就罷免募款進行規範。

    監院說，選罷法、政治獻金法主管機關均為內政部，監察院為政治獻金法之執法機關，目前對罷免募款無明文規範下，僅能依法行政。內政部研議「政治獻金法修正草案」，將罷免案提議人之領銜人、被罷免人得收受政治獻金之相關規定納入修法。

    針對罷免活動所生之募款問題，監院進一步說，本院已於113年10月29日主動函請行政院加速修法並副知內政部；行政院亦積極自114年1月3日、1月17日召開會議，並訂於114年2月7日將召開政治獻金法修正草案第7次審查會議。

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