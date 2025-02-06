中市公民團體持續設攤 將安排志工說明罷免藍委原因

在向上市場旁的連署站志工表示會持續設攤。（記者蘇金鳳攝）

2025/02/06 16:54

〔記者蘇金鳳／台中報導〕發動罷免國民黨立委的台中市4個公民團體已在2月3日將第一階段提議名冊送交中選會，為維持熱度，公民團體表示會持續擺攤，避免降溫；而罷免第六選區立委羅廷瑋的「敲羅行動」陳姓志工表示，公民團體不止會持續設攤，還會開始「打空戰」，安排志工上電視台政論節目。

台中市第6選區在2月3日送出3702份的提議名冊，由於6選區第二階段門檻預估要27337份連署書且要符合中選會的格式，目前中選會正在審核中，為維持罷免熱度，罷免團體表示，會持續設攤。

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陳姓志工表示，中西東南區原本會設攤的還是持續會設攤，還增加了友善店家加入來邀請民眾寫同意書，一旦審核通過及連署格式確定，就會一通通打電話請民眾連署。

陳姓志工表示，由於第二階段連署人數預估近3萬，且要達安全門檻，因此必須衝高連署數，之後將開始打空戰，安排志工們上政論節目說明為何罷免的原因，讓更多民眾參與連署。

今天6選區位在中區的芳泉青草行及西區的中一中藥行都有設連署站，因第一階段暫時結束所以連署人並不多，但很多人關心詢問二階段何時連署。

在中區的連署站，有街友跑來連署，還有一位老榮民指不滿國民黨當年反共，現今卻舔共，因此來簽同意書。

西區連署現場的江姓志工表示，預計3月會進入第二階段，因此會持續設攤，保持罷免熱度。

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