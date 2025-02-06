指盧秀燕市府預算爆多政績卻爛 周永鴻：不會做事的其實是妳！

民進黨中市議員周永鴻質疑盧秀燕放任國民黨黨立委在立院亂搞中央預算，卻又不斷增加市府預算，一邊向中央討預算一邊酸中央，反批「盧市長，不會做事的其實是您吧！」（取自周永鴻臉書）

2025/02/06 16:45

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〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長盧秀燕今天北上受訪表示，立院通過2兆9000億元總預算創歷史新高，國家應該做更多的事情，若這麼多預算還不會做事，「那就有點麻煩了」。對此，民進黨中市議員周永鴻反批，「盧市長，不會做事的其實是您吧！」

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周永鴻在臉書貼文表示，如果用同樣標準檢視台中市政府總預算，2018年林佳龍執政，總預算最終通過1924億；2025年盧秀燕執政，總預算最終通過2905億。差兩任市長，台中市總預算增加近1000億，膨脹50.98%，誰不會做事?

周永鴻直指，盧市府執政下的台中交通事故件數、事故死傷人數和酒駕件數和塞車時間都連續高居全國各縣市第一，儼然是交通地獄，近期媒體民調也顯示，民眾對台中打詐和查緝非法博弈成效認同度低於5成，但是盧市府的預算比林佳龍時期增加超過5成，「但增加了預算真的有用嗎？」

周永鴻更表示，台中今年度總預算，教育科學文化支出編列713.78億高居首位，比上個年度多了20億，但台中市的教育環境狀況頻傳，3年來校園性平與霸凌通報逾7000件，甚至發生教練連續長年性侵學生的情事，照國民黨立委審預算的邏輯，近幾年教育方面預算成效不彰，不該增加預算，還應該全部刪除！

周永鴻批評盧秀燕放任國民黨黨立委在立院亂搞中央預算，卻又不斷增加市府預算，一邊向中央討預算一邊酸中央，他反問盧秀燕，「明年中市府的總預算是不是要比照藍白委的邏輯辦理？」

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