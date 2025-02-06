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    政院中辦業務費被刪剩7萬 盧秀燕：「總預算史上最高」還不會做事？

    政院中辦今年業務費預算遭藍白立委砍剩7萬元，開工首日張貼業務面臨停擺公告。盧秀燕說「中央總預算史上最高」，如果還不會做事就有點麻煩了。（圖：市府提供）

    政院中辦今年業務費預算遭藍白立委砍剩7萬元，開工首日張貼業務面臨停擺公告。盧秀燕說「中央總預算史上最高」，如果還不會做事就有點麻煩了。（圖：市府提供）

    2025/02/06 15:40

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕行政院中部聯合服務中心今年業務費預算遭藍白立委砍剩7萬元，開工首日張貼業務面臨停擺公告，台中市長盧秀燕被問及是否影響台中市民權益，盧秀燕強調，今年度通過中央總預算達2.9億，是史上最高，「還不會做事就有點麻煩了」 。

    盧秀燕今日北上出席行政院會，針對行政院中辦業務費被刪是否影響台中市民權益，她強調，她過去在立法院擔任財政委員會主席多年，國家總預算就是在財政委員會審查，她非常了解，這次立法院拍板通過行政院預算扣除刪除與凍結的預算後，仍通過2.9兆元預算，創國家歷史新高，前總統蔡英文任內總預算大概是兩兆出頭。

    盧秀燕說，如果中央總預算都已創歷史紀錄，有比以前還高的預算，國家應該做更多的事情，「如果有這麼多的預算，還不會做事，那就有點麻煩了」。

    此外，藍營不少人士期待她參選國民黨主席，卻有傳聞她跟國民黨主席朱立倫已協調不參選黨主席，對此，盧秀燕先說，很多消息她都不知道；但因是為上班時間，屬於公務時間，她擔任市長6年多以來，上班時間都不會談選舉與政黨政治議題，一直以來都是遵守這個原則。

    另立法院新會期，國民黨期許要衝刺民生法案，其中包含長照保險法、環境基本法，朱立倫也談到非核家園應該改成非碳家園，目前中火火力全開，盧秀燕說，中火是全國最大電廠，目前全部燒煤，燒煤會妨害人民的健康、製造空氣污染，中火集中火力在中部地區，嚴重影響中部地區的空氣品質，也影響到人民的健康。

    她說，世界各國多已經朝向不再「用煤發電」，也不用人民的健康來發電，所以當然要逐步汰除，希望國家能夠有正確的能源政策，不但要電力足夠、便宜、安全，同時也可改善空氣污染問題，保障人民健康。

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