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    下架親共立委！南部客家大老廖松雄號召響應罷免

    響應罷免，南部客家大老廖松雄（前排右五）發起「客家站出來」行動，右四為高雄市議員張博洋。（記者葛祐豪翻攝）

    響應罷免，南部客家大老廖松雄（前排右五）發起「客家站出來」行動，右四為高雄市議員張博洋。（記者葛祐豪翻攝）

    2025/02/06 12:10

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕南部客家大老、前高雄市客家事務委員會主委廖松雄，發起「客家站出來」行動，發表文宣呼籲客家鄉親團結一致響應罷免，下架背離客家利益及大開台灣國安門戶的親共立委。

    立院預算凍刪案戰場延燒，多個公民團體已赴中選會送交第一階段罷免提議書，近6億元預算凍刪案的客家族群，也宣布加入罷免戰場。

    南部客家大老、前高雄市客家事務委員會主委廖松雄，號召多位客家代表，共同發起「客家站出來」行動。他在文宣中表示，客家人過去因為團結守護家園、對抗外敵，被稱爲義民，但如今卻面對到兩大挑戰，首先是在國會的客籍立委，為反對而反對，無差別凍刪近6億客家預算，嚴重損害客家鄉親權益，讓岌岌可危的客家文化傳承雪上加霜。

    廖松雄說，其次，藍白聯手胡亂凍刪國防、醫療預算，大開台灣國安大門、罔顧國人權益，客家鄉親若繼續默不作聲，等同默這種破壞家園的行為，因此號召客家鄉親站出來，響應大罷免。

    這份文宣特別點名身為客家出身的國民黨團總召傅崐萁，不但沒為客家族群發聲，反而帶頭凍刪客家預算，令人痛心；同樣擁有客家血統的徐欣瑩、林思銘、邱振軍等立委，及桃竹苗客家重鎮的國民黨立委，更集體噤聲，對這波嚴重侵害客家權益的預算凍刪案視若無睹。

    文宣也質疑《中配參政權6年降到4年》、《離島建設條例開放中資引進》等法案，將助長中共勢力滲透，危及國家安全；而藍白強行通過的財政收支劃分法修正案，也嚴重衝擊民眾的各項福利補助，不只執行面存在重大疑慮，更將直接損害南部城市的發展動能，恐造成區域發展失衡。

    廖松雄發表文宣，呼籲客家鄉親團結一致響應罷免。（記者葛祐豪翻攝）

    廖松雄發表文宣，呼籲客家鄉親團結一致響應罷免。（記者葛祐豪翻攝）

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