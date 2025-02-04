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    13天5起事故！蘆洲行人庇護島變「自撞島」 新北市府回應了

    新北市蘆洲區三民路口，有民眾左轉彎自撞庇護島，導致車輛翻車。（圖擷取自「我是蘆洲人 LoveLuzhou」臉書粉專）

    新北市蘆洲區三民路口，有民眾左轉彎自撞庇護島，導致車輛翻車。（圖擷取自「我是蘆洲人 LoveLuzhou」臉書粉專）

    2025/02/04 18:51

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市政府在蘆洲區三民路等車流量大的路口設置行人庇護島，然而從1月22日起短短13天，竟發生至少超過5起汽車自撞事故。交通局及蘆洲警分局表示，會加強該處警示標誌等、交通宣導；市議員顏蔚慈則說，市府應從行人權益出發，重新規劃路口設計，改變駕駛行為。

    地方社團「我是蘆洲人 LoveLuzhou」在社群媒體上分享多起事故案例，指許多駕駛未改變「切西瓜式」轉彎習慣，直接撞上庇護島，從1月22日起至今已超過5起事故意外。網友紛紛留言，「這是左轉矯正器」、「庇護島就是用來懲罰這些三寶」、「感謝庇護島又救了許多行人性命」，不過，也有部分人則認為設計應再優化，增加警示標誌，以減少事故發生。

    新北市交通局專門委員林昭賢表示，行人庇護島是為保護行人安全而設置，可提供行動較慢的行人安全等候區，同時增加車輛轉彎幅度，避免駕駛因視線死角造成危險。針對未來規劃，交通局也將持續檢討，並與工務單位合作，於路寬足夠且設有分隔島的路段增設庇護島，也會納入新闢道路設計中。

    市議員顏蔚慈則說，雖然庇護島設計確實讓行人安全提升，但多起事故顯示道路設計仍需檢討，因此呼籲市府應從行人權益出發，重新規劃路口設計，尤其是交通事故熱點，才能改變駕駛行為，進一步改善「行人地獄」的惡名。

    蘆洲警分局指出，經分局統計，今年1月至今，警方紀錄的汽機車自撞庇護島事故共2起，但部分機車事故未造成財損，駕駛人未報案，因此實際數字可能更高。但有關民眾反映行人庇護島設置後車禍頻率增加，分局將持續宣導駕駛人在行車時，務必注意車前狀況，並於轉彎時多加留意路口交通設施，如遇行人穿越路口時，請暫停讓行人，以確保用路人安全。

    蘆洲警分局也說，汽車左轉彎時要注意遵循「轉彎導引線」行駛，禁止切西瓜、從外車道直接左轉，若違法，將依道路法未禮讓行人，處1200至3600元罰鍰；搶快左轉（未達路口中心）、不先駛入內車道左轉彎，處600至1800罰鍰。

    新北市蘆洲區三民路口，有民眾左轉彎竟直接衝上庇護島。（圖擷取自「我是蘆洲人 LoveLuzhou」臉書粉專）

    新北市蘆洲區三民路口，有民眾左轉彎竟直接衝上庇護島。（圖擷取自「我是蘆洲人 LoveLuzhou」臉書粉專）

    為提升行人安全，新北市府在蘆洲區三民路等路口設置行人庇護島。（記者羅國嘉攝）

    為提升行人安全，新北市府在蘆洲區三民路等路口設置行人庇護島。（記者羅國嘉攝）

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