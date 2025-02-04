罷免謝衣鳯！ 彰化罷團帳號被停權、連署場地遭取消

公民團體「罷免缺衣不可」針對立委謝衣鳯進行連署罷免，春節期間不少民眾冒著寒風來簽署連署書。（罷免缺衣不可團提供）

2025/02/04 19:03

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣公民團體「罷免缺衣不可」針對國民黨立委謝衣鳯進行連署罷免，原預計新春期間第1階段達標，卻發生連署場地臨時遭取消，社群帳號被惡意檢舉跟停權。「罷免缺衣不可」領銜人陳世雄表示，這簡直是全面封殺，不給露出的空間，他們不會放棄進行連署，力求在惡法（選罷法）通過前送件。

謝衣鳯所在彰化第三選區，包括溪湖、二林、溪州等10鄉鎮，這屆立委選舉人數達約27萬人，第1階段約需2700人，第2階段約需2.7萬人，「罷免缺衣不可罷免團」近期前往選區內的各大宮廟、夜市等地租借場地發起連署，結果有疑似反對團體，要求溪州夜市不要租借，隨後其單位也表態不支持連署，同時也有其他鄉鎮宮廟臨時取消租借場地，讓連署罷免活動難以順利進行。

請繼續往下閱讀...

陳世雄表示，不知為何原本說好租借的連署地點頻頻遭取消，連罷免團在網路社群Treads（脆）登記「罷免謝衣鳯」帳號，也因不明原因無法再登入，而剛創立第二支帳號，不到五分鐘就被停權，他質疑有惡勢力在打壓，儘管如此，他們還是會持續進行連署活動。

陳世雄說，他在執教期間常跟學生說，面對不公不義的事，不敢執言就是幫凶，這些欲遭罷免藍委面對中國官員百依百順，面對台灣官員卻是囂張跋扈，他們要罷免的是不稱職的立委，罷免幫共匪做事的立委，全民應該站出來，用罷免來救國，他也說，雖然跟謝衣鳯媽媽（前立委鄭汝芬）有交情，但仍要公事公辦。

「罷免缺衣不可團」在連署期間發生場地臨時遭取消，社群網站帳號被惡意檢舉跟停權等狀況，只能請求民眾手動擴散，為罷團發聲。（罷免缺衣不可團）

「罷免缺衣不可」在網路社群Treads（脆）登記「罷免謝衣鳯」帳號，因不明原因無法再登入。（罷免缺衣不可團提供）

彰化縣公民團體「罷免缺衣不可」針對國民黨立委謝衣鳯進行連署罷免，力求通過第1階段2700人聯署。（罷免缺衣不可團提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法