王定宇曝中共施壓迫遷我駐南非代表處真實意圖 預言偷雞不著蝕把米

南非時隔3個月再次發函要求我駐處遷出首都，背後中共操作痕跡斑斑，立委王定宇指出，此時間點凸顯出中國對美、日新政府「外交測試」的企圖，相信最終將「偷雞不著蝕把米」。（王定宇辦公室提供）

2025/02/04 16:48

〔記者方瑋立／台北報導〕南非政府1月再度致函台灣駐南非代表處，再度限期要求我駐處在3月底前遷出首都普利托里亞，中共於背後施壓痕跡明顯。對此，立法院外交及國防委員會民進黨籍召委王定宇指出，中共蠻橫施壓霸凌台灣雖是常態，但此時間點更顯露出測試美國、日本新政府反應的企圖。他支持外交部依約堅持立場，充分與盟友溝通，中國勢必將「偷雞不著蝕把米」。

南非政府時隔3個月再度發函要求我駐處遷出首都，背後中國操作痕跡斑斑。王定宇表示，3個多月前南非內部就曾因中國類似行動產生強烈反對聲浪，加上歐、美、日各國表態不樂見，令南非政府最後態度軟化，台灣代表處得以維持原狀。此次中國選擇在美國權力交接、日本內閣改組後的時機，再次施壓南非政府，企圖對美、日新政府進行「外交測試」。

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王定宇強調，台灣駐南非代表處的設置地點是依據雙方協議的法律文件而訂，並無遷離理由，支持外交部依據合約堅持立場，勿因中國霸凌而讓步。他認為，南非內部主要在野黨亦曾公開反對此舉，時任美國參議員、現任美國國務卿的盧比歐也公開聲明反對中國霸凌台灣。相信外交部會持續與盟友充分溝通，爭取國際支持。

王定宇說，若南非執意聽命中國糟蹋台灣，掌握外交資源的盧比歐有可能將南非排除於非洲補助計畫之外。中國透過南非霸凌台灣，並以此作為外交測試，相信最後一定會「偷雞不著蝕把米」。

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