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    首頁　>　政治

    紫南宮參香祈福 卓揆期許朝野信任、團結台灣

    行政院長卓榮泰（中）在立委羅美玲（左）、紫南宮主委莊秋安（右）陪同到，在紫南宮廟埕參香祈福。（記者劉濱銓攝）

    行政院長卓榮泰（中）在立委羅美玲（左）、紫南宮主委莊秋安（右）陪同到，在紫南宮廟埕參香祈福。（記者劉濱銓攝）

    2025/02/02 16:40

    〔記者劉濱銓／南投報導〕大年初五迎財神，行政院長卓榮泰今下午到南投竹山紫南宮參香祈福，卓揆表示，紫南宮香客這麼多，代表民眾信任土地公，及其團結的念力，他期許朝野相互信任，團結台灣因應快速變動的國際局勢，以維持在國際上的領先地位。

    卓榮泰今在立委羅美玲、竹山鎮長陳東睦，以及南投縣議員陳玉鈴、廟方主委莊秋安等人陪同下，到竹山紫南宮參香發紅包，所到之處吸引民眾爭相握手寒暄，將現場擠得水洩不通，並發放500個紅包給民眾，場面相當熱鬧。

    卓揆表示，紫南宮香客眾多，顯示民眾信任土地公，大家參香井然有序、互相關心，這就是團結，他認為台灣現在也需要信任與團結的念力，朝野要相互信任，跟社會團結在一起。

    當前國際局勢變動快速，台灣要更安定、團結與信任，繼續在國際上扮演領先與重要的地位，尤其AI科技現也面臨一股新力量的興起，若領先的力量無法保持先進技術，後來追趕的新力量，將對領先者造成威脅。

    卓揆說，台灣在世界高科技的發展扮演重要角色，內部若不能團結，政府無法跟企業、民間團結保持領先，那與台灣有競爭關係的國家威脅將隨之而起，屆時若要繼續保持領先，將非常費力。

    他祈求紫南宮的土地公，能庇佑台灣能比以前更相互信任、團結，並代表賴清德總統祈求台灣風調雨順、國泰民安，希望國人未來能繼續支持政府，幫助台灣繼續在國際上競爭。

    行政院長卓榮泰（中）到南投竹山紫南宮參香，祈求台灣風調雨順、國泰民安。（記者劉濱銓攝）

    行政院長卓榮泰（中）到南投竹山紫南宮參香，祈求台灣風調雨順、國泰民安。（記者劉濱銓攝）

    行政院長卓榮泰（右2）到南投竹山紫南宮參香，並發放紅包給拜拜的信眾。（記者劉濱銓攝）

    行政院長卓榮泰（右2）到南投竹山紫南宮參香，並發放紅包給拜拜的信眾。（記者劉濱銓攝）

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