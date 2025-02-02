四叉貓揭「陳佩琪搭主席專車」 黃國昌嗆：不勞綠營側翼說三道四

四叉貓發現陳佩琪是搭主席專車送菜，遭黃國昌嗆「別管家務事」。（擷取自柯文哲Youtube）

2025/02/02 15:27

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「四叉貓」日前指出，陳佩琪為何還搭「主席專車」去土城看守所送會客菜，民眾黨代理主席黃國昌昨（1日）反嗆，「民眾黨的家務事，不勞像四叉貓這樣的民進黨側翼說三道四，管好自己家的事」，四叉貓則感嘆，「我好心問一下佩琪是不是該把專車讓出來給國昌夫人搭」。

陳佩琪曾發文，強調全家人從來沒買車子，出門永遠都是搭大眾運輸或走路，而柯文哲則是最常使用腳踏車代步。如今被四叉貓抓包，不禁質疑「我就問佩琪憑甚麼搭這台車？以前妳是黨主席夫人，讓妳搭這台車也就算惹，現在柯文哲早就辭黨主席，妳是用什麼身分搭這台車？這台車該讓給國昌夫人搭了吧！」

請繼續往下閱讀...

黃國昌在受訪時回應，照顧好柯文哲（前）主席是民眾黨「上下一心」、大家的共同願望，緊接著直接開嗆，「台灣民眾黨的家務事，不勞像四叉貓這樣的民進黨側翼說三道四，管好自己家的事」。

四叉貓透露，陳佩琪出門搭的黨主席專用車TOYOTA SIENNA要價300萬元，民眾黨每月需付租金5萬4800元；結果黃國昌上班搭殘值70萬元的SSANGYONG五年老車，「國昌夫人上次扛三千萬元也是搭同一台車」，四叉貓也感嘆，「結果黃國昌就罵我不要管別人的家務事QQ」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法