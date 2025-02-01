陳其邁偕民代參拜祈福 盼立法院挺高雄讓建設不間斷

高雄市長陳其邁率在地民代，走春發送紅包給市民。（高雄市政府提供）

2025/02/01 18:17

〔記者黃良傑／高雄報導〕大年初四迎財神，高雄市長陳其邁今（1）日把握年假走春發紅包，率立法委員邱議瑩、林岱樺、許智傑、黃捷與多位在地議員，先後前往小港鳳儀宮代天府、苓雅高雄關帝廟，以及鳳山赤山文衡殿參香祈福，祈求眾神保佑國泰民安、風調雨順，發紅包所到之處氣氛熱烈，民眾也為任期尚有1年多的陳其邁市長加油打氣。

陳其邁表示，鳳山近期多項建設正在進行，包含高雄捷運黃線、鳳山車站、高鐵延伸屏東、三井百貨公司等重大建設，帶動地方發展，包括台積電在高雄投資興建5座晶圓廠，總投資額預估達1兆元，招商金額突破1千億元，成績同樣名列前茅帶來可觀經濟效益。

請繼續往下閱讀...

此外，陳其邁期盼立法院支持高雄，讓建設不間斷，他舉例捷運小港林園線、國際機場擴建、國道7號等重大建設，盼中央持續支持，共同促進高雄繁榮發展，春節期間特地到廟宇祈求國泰民安。

陳其邁也感謝高雄在地立委的努力，並感謝地方信仰中心長期熱心公益，在關鍵時刻扮演重要角色，積極投入急難救助與弱勢關懷，為社會和諧進步貢獻心力。

高雄市長陳其邁率在地民代參拜祈福，盼立法院支持高雄讓建設不間斷。（高雄市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法