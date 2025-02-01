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    「拔釘行動」一階段達標！罷團致謝「積極發聲響應的各位」

    公民發起的罷免團體「拔釘工人–雲林開工」，春節連假持續在麥寮鄉等沿海地區展開連署行動。（記者李文德攝）

    公民發起的罷免團體「拔釘工人–雲林開工」，春節連假持續在麥寮鄉等沿海地區展開連署行動。（記者李文德攝）

    2025/02/01 17:13

    〔記者李文德／雲林報導〕目標罷免雲林縣第一選區藍委丁學忠的「拔釘工人–雲林開工」團體，春假連續9天假期持續在麥寮鄉等沿海地區展開連署。罷團臉書今下午貼文，收到的提議書已達到安全門檻3500份，明日10至12點同樣在麥寮星巴克對面進行最後收件。

    罷團「拔釘工人 雲林開工 」臉書專頁今天下午4點多發文，表示這段艱困的日子受到鄉親鼎力相助，團隊收到的提議書已達到安全門檻3500份。至於年後寄達的連署書將作為第二階段聯絡資料使用。

    罷團表示，團隊將在2月3日早上8點30分親自送件到台北中央選舉委員會，如不補件，預計在3月3日開始進行第2階段連署。第2階段的時限與份數都是很艱難的挑戰，為了打贏這場硬仗，在等待一階審查期間，懇請各位「關注立院提案情形」、「監督丁學忠表現」、「分辨查證資訊是否正確」、「擴散不適任立委的惡行」、「穩定自身心情，面對長期作戰」及「加入志工行列」。

    罷團表示，感謝積極發聲響應的各位，還有犧牲私人時間奉獻的志工，以及願意站出來簽下提議書的所有鄉親。

    「心裡已經有準備」立委丁學忠認為，既然罷團要罷免，一定會透過民進黨的關係投入，所以第一階段通過並不感到意外，也不會因此有情緒波動。在職的每一天就認真做事，為職務負責任，「當一天和尚，敲一天鐘」。

    公民發起的罷免團體「拔釘工人–雲林開工」，今下午貼文成功達到第一階段安全門檻。（擷取自「拔釘工人–雲林開工」臉書專頁）

    公民發起的罷免團體「拔釘工人–雲林開工」，今下午貼文成功達到第一階段安全門檻。（擷取自「拔釘工人–雲林開工」臉書專頁）

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