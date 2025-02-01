傅崐萁發福袋 大學生親送《被出賣的台灣》還嗆下架舔共立委

台大學生送《被出賣的台灣》給立委傅崐萁，但傅馬上轉交身後隨扈，還交代「記得拿去過火」。（記者花孟璟攝）

2025/02/01 13:36

〔記者花孟璟／花蓮報導〕立委傅崐萁偕妻花蓮縣長徐榛蔚，今天在帝君廟發新年福袋，現場排隊人潮中也出現一群外地讀書的返鄉青年，送《被出賣的台灣》一書給「廣州暨南大學法學博士班」傅崐萁，雖廟方出面勸阻，但學生說，前一天就到帝君廟擲筊獲得3聖杯，代表「傅崐萁賣台得到關聖老爺認證」！而傅崐萁收下書，學生也馬上被維安警察推走，但仍有學生高聲嗆「下架舔共立委、罷免傅崐萁」。

抓準傅崐萁、徐榛蔚在花蓮市帝君廟發新年福袋時間，來自台灣大學、政治大學、東華大學、東吳大學與成功大學學生手持「中國研究學者？統戰部廣州暨南大學法學博士」、「夫妻同心賣台」、「花蓮人瑟瑟發抖、好怕傅皇報復」等標語加入排隊人群，為了擔心傅得知學生行動後會突然改行程，活動還保密到家。

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「委員好，我是台大學生，希望邀中國法學博士開讀書會」！包括台灣大學黃姓學生等5名學生跟著領福袋隊伍走到傅崐萁、徐榛蔚夫妻檔面前，致贈《被出賣的台灣》給傅崐萁，傅崐萁拿到書後說「謝謝、謝謝」，書拿給後方隨扈還不忘叮嚀「要記得過火」。

不過，學生話還沒說完，就被現場維安警察往前推離，過程中還有一名學生快閃通過廟前，高嗆「下架舔共立委、罷免傅崐萁」！現場學生驚嘆，發福袋場卻出動30多名警察、便衣來戒備，忍不住嘆為觀止「簡直是總統級別維安」、「有這麼怕學生嗎」！

學生們之後在廟前廊簷下舉手牌表達訴求，但廟方總幹事隨即出面希望學生不要在寺廟作政治活動，但學生說，他們前一天就到帝君廟拜拜，還擲筊請示關聖帝君「傅崐萁立委賣台舔共，不忠不義，帝君是否支持今日的抗議行動」，還連擲出3聖杯！學生說，這代表「傅崐萁賣台，關老爺都認證」。

現場的台大學生代表黃同學說，原本找了多位回花蓮的同學一起參加，不過今天到場5人，即使是大學生都還是會擔憂，他們也很能體諒贊成罷免的花蓮人「瑟瑟發抖」的心情。學生說，非常盼望委員能夠與花蓮的青年學子們一同參與「中國研究讀書會」，共同探討台灣與中國關係，以確立主權台灣為前提與中國交流。

黃同學說，他們是花蓮北漂或南漂的學生，長期都很關心家鄉發展，過去並沒有熱衷政治議題、更不是特定政黨側翼或職業學生，只因去年5月青鳥運動以來的立院亂象，再到目前惡法亂修、行政院預算被惡意刪除等現象，這讓花蓮的店家在飽受地震與颱風天災後，好不容易交通恢復了、要重新起來迎接遊客，卻慘遭傅崐萁的「拖累」，被其他台灣民眾抵制「傅崐萁還在就不到花蓮旅遊」，因此挺身站出來，希望更多花蓮人參與，也期盼花蓮有一天不再是這兩夫妻把持的一言堂。

傅崐萁在發福袋後受訪說，與徐榛蔚縣長一起發送牡丹花開好運福袋，祝福鄉親「花開富貴」，大家一起「存好心做好事做好話」，也希望今年賴清德總統真正發揮調和鼎鼐精神，行政院也不要提出這麼多覆議，應該尊重民意，才能帶給2300萬民眾最大福祉。

傅崐萁到花蓮帝君廟發福袋，現場大排長龍。（記者花孟璟攝）

台大、政大、成大等花蓮北漂南漂學生在花蓮帝君廟前手持標語，還送《被出賣的台灣》給傅崐萁，希望和「中國研究學者、廣州法學博士傅崐萁」面對面開讀書會交流，但傅崐萁沒有回覆。（記者花孟璟攝）

嗆聲傅崐萁舔共的學生被警方、廟方人員推離現場。（記者花孟璟攝）

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